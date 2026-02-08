Зимняя Олимпиада — 2026
Пособник покушения на генерала и киллер были знакомы больше 20 лет

Подозреваемый в покушении на Алексеева переводил деньги пособнику с 2005 года

Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба, задержанный при содействии партнеров из ОАЭ и экстрадированный в Россию Исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева гражданин России Любомир Корба, задержанный при содействии партнеров из ОАЭ и экстрадированный в Россию Фото: РИА Новости
Предполагаемый исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба был знаком с пособником Виктором Васиным, пишет ТАСС. В материалах дела говорится, что киллер в 2005–2020 годах регулярно направлял денежные переводы Васину. В этот период Корба преимущественно проживал на Украине.

Как сообщает агентство, второй соучастник покушения Зинаида Серебрицкая родилась в Луганске. В документах отмечается, что у нее была та же прописка в Раменском, что и у Корбы.

Ранее появилась информация, что Замоскворецкий суд Москвы арестовал Корбу. Обвиняемый после совершения преступления пытался скрыться в Дубае, но его удалось задержать и вернуть в Россию.

До этого сообщалось, что уроженец Тернопольской области Украинской ССР Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года. В Следственном комитете рассказали, что мужчина выполнял задание украинских спецслужб и намеревался устроить теракт.

Также ФСБ России распространила запись с камер видеонаблюдения, которые засняли действия преступника при покушении на Алексеева. На кадрах видно, как киллер заходит в подъезд жилого дома. Через какое-то время злоумышленник выходит и бросает пистолет с глушителем в сугроб.

