Суд арестовал стрелявшего в генерала Алексеева Стрелявшего в генерала Алексеева Корбу отправили под стражу в Москве

Замоскворецкий суд Москвы арестовал непосредственного исполнителя покушения на первого замначальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева Любомира Корбу, пишет ТАСС. Обвиняемый после совершения преступления пытался скрыться в Дубае.

Суд удовлетворил ходатайство следователя СК и отправил под стражу Корбу Л. М., — сказал источник.

Ранее пособнику покушения на Алексеева Виктору Васину предъявили обвинение по двум уголовным статьям. Ему инкриминируют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное приобретение, передачу, сбыт и хранение оружия.

До этого представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко рассказала, что на месте преступления обнаружили пистолет Макарова с глушителем. По ее словам, назначено более 15 судебных экспертиз, в том числе генетические и дактилоскопические.

Также ФСБ России опубликовала видео экстрадиции исполнителя покушения на Алексеева. На кадрах видно, как Корба, закованный в наручники, спускается по трапу самолета авиакомпании Sanret в сопровождении правоохранителей.