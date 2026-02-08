Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 11:16

Суд арестовал стрелявшего в генерала Алексеева

Стрелявшего в генерала Алексеева Корбу отправили под стражу в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Замоскворецкий суд Москвы арестовал непосредственного исполнителя покушения на первого замначальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева Любомира Корбу, пишет ТАСС. Обвиняемый после совершения преступления пытался скрыться в Дубае.

Суд удовлетворил ходатайство следователя СК и отправил под стражу Корбу Л. М., — сказал источник.

Ранее пособнику покушения на Алексеева Виктору Васину предъявили обвинение по двум уголовным статьям. Ему инкриминируют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконное приобретение, передачу, сбыт и хранение оружия.

До этого представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко рассказала, что на месте преступления обнаружили пистолет Макарова с глушителем. По ее словам, назначено более 15 судебных экспертиз, в том числе генетические и дактилоскопические.

Также ФСБ России опубликовала видео экстрадиции исполнителя покушения на Алексеева. На кадрах видно, как Корба, закованный в наручники, спускается по трапу самолета авиакомпании Sanret в сопровождении правоохранителей.

покушения
аресты
генералы
киллеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС России на Харьков 8 февраля: сотня трупов, окружение войск
Жители Новосибирска начали задыхаться от жуткой вони из-за пожара на свалке
Лидер страны НАТО призвал ЕС к диалогу с Путиным
Назван способ защитить Белгород и Брянск от обстрелов HIMARS
Безвестно исчезнувшего подростка не могут найти третьи сутки
Американцам не показали, как Вэнса освистали на открытии Олимпийских игр
В Афганистане нашли способ привлечь иностранные инвестиции
Окружение далай-ламы ответило на слухи о связи духовного лидера с Эпштейном
Автор песни «Бу-ра-ти-но» и Apple Music смогли договориться
«Обречены на соседство»: в СФ объяснили Европе важность отношений с Россией
Королевская семья Британии: новости, принц прокомментировал дело Эпштейна
Грызлов призвал ждать возвращения атлетов РФ на мировые первенства
Четверо человек съели странные грибы и не выжили
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 11,6 километра
«Игра окончена»: в США сообщили Украине неприятную новость
Что известно о киллерах генерала Алексеева? Кто они, видео ФСБ, след Киева
Легендарные мотоциклы вернутся в Россию
Сирийские офицеры раскрыли, чем увлекся Асад перед бегством
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 февраля: где сбои в России
Захарова заявила об отказе Вены звать россиян на события памяти войны
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.