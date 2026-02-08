Появились кадры экстрадиции киллера, стрелявшего в генерала Алексеева

ФСБ России опубликовала видео экстрадиции исполнителя покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева в Москве. Мужчина успел улететь в Дубай, где был задержан и передан российской стороне, передает РИА Новости.

На кадрах видно, как Любомир Корба, закованный в наручники, спускается по трапу самолета авиакомпании Sanret в сопровождении правоохранителей. Затем его сажают в служебную машину и увозят.

Ранее сообщалось, что одна из предполагаемых пособниц исполнителя покушения на генерал-лейтенанта выехала на Украину. Речь идет о Зинаиде Серебрицкой 1971 года рождения. В ФСБ уточнили, что продолжат работу по установлению и розыску организаторов преступления.

До этого депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что Алексеев сам спланирует операцию возмездия в ответ на покушение. Так парламентарий прокомментировал новость о том, что генерал пришел в сознание. По информации источника, сейчас жизни военнослужащего ничего не угрожает.