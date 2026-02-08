Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 09:58

Пособница киллера сбежала на Украину после покушения на Алексеева

ФСБ: предполагаемая пособница покушения на генерала Алексеева выехала на Украину

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Одна из предполагаемых пособниц исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева выехала на Украину, заявили в Центре общественных связей ФСБ РФ. Речь идет о женщине 1971 года рождения.

Установлены пособники данного преступления, граждане России — Виктор Васин 1959 г. р., задержанный в Москве, и выехавшая на Украину Зинаида Серебрицкая 1971 г. р., — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что силовики задержали в Дубае Любомира Корбу 1960 года рождения — непосредственного исполнителя покушения на первого замначальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ. Его передали российской стороне при содействии партнеров ОАЭ.

До этого источник в медицинских кругах рассказал, что жизни Алексеева ничего не угрожает, военачальник перенес операцию и находится в сознании. По словам информатора, на данный момент с осторожностью можно говорить, что угроза жизни миновала.

Покушение на генерала произошло на Волоколамском шоссе в Москве 6 февраля. Киллер напал на Алексеева в лифтовом холле на 24-м этаже около семи часов утра, когда военнослужащий выходил из квартиры.

