Зеленский заявил о новых антироссийских санкциях Зеленский ввел санкции против производителей оружия для России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против компаний, которые, по мнению Киева, производят ракеты и дроны для России и поставляют компоненты, а также против российского финансового сектора, обслуживающего эти сделки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, добавив, что ограничения также коснулись структур, обеспечивающих российский крипторынок и майнинг.

Вводим новые санкции против таких компаний — поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов. Подписал соответствующие решения. Вторым указом применены санкции против российского финансового сектора, — говорится в сообщении.

Ранее Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на 10 лет против Паралимпийского комитета России и Федерации компьютерного спорта. Ограничения, включающие 17 различных мер, предусматривают в том числе блокировку активов и отмену официальных визитов. Кроме того, данные организации бессрочно лишаются государственных наград Украины.

Позже президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит назвал санкции со стороны украинского главы знаком качества. Он заявил, что подобные меры подтверждают верность выбранного курса и важность работы возглавляемой им организации.