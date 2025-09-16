Итальянский суд постановил экстрадировать в Германию украинца, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» в Балтийском море в 2022 году, сообщает Reuters. Защита намерена обжаловать вынесенное решение в кассационном суде.

Фундаментальные права — на справедливое судебное разбирательство, на условия содержания под стражей, на функциональный иммунитет — не могут быть принесены в жертву автоматическому судебному сотрудничеству, — заявили адвокаты обвиняемого.

Мужчина был задержан в прошлом месяце недалеко от Римини по европейскому ордеру на арест. Его имя не раскрывается. В августе немецкая прокуратура заявила, что подозреваемый был членом группы, которая устанавливала взрывные устройства на трубопроводах возле датского острова Борнхольм. Ему предъявлены обвинения в заговоре с целью взрыва, антиконституционном саботаже и повреждении критически важных объектов.

Ранее подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что взрыв «Северных потоков» был организован и курирован США, которые тренировали украинских исполнителей на полигоне «Альфы» в Конча-Заспе. По его словам, Вашингтон обеспечивал подготовку, экипировку и снабжение, а украинские специалисты выступали лишь как исполнители.