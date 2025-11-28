День матери
28 ноября 2025 в 14:25

В Германии арестован подозреваемый по делу о подрыве «Северных потоков»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Германии арестован мужчина, подозреваемый в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Решение о заключении под стражу принял следственный судья Верховного суда ФРГ, сообщила Генпрокуратура Германии.

Следственный судья Верховного суда ФРГ привел сегодня в исполнение ордер на арест гражданина Украины Сергея К., — говорится в сообщении.

В ночь на 21 августа на Адриатическом побережье Италии был задержан подозреваемый в подрыве газопроводов украинец Сергей Кузнецов. Верховный суд Италии 19 ноября вынес вердикт по его делу. Как объяснил адвокат Никола Канестрини, речь идет об апелляции на экстрадицию Кузнецова в Германию. Адвокаты подали семь оснований для отмены решения о выдаче его Берлину, указывая на политизированность обвинений, процессуальные нарушения и иммунитет подзащитного как военнослужащего, действовавшего по приказу.

Накануне стало известно, что Италия выдала Кузнецова германской полиции. Его отправили в Карлсруэ, где расположена Генпрокуратура Германии.

