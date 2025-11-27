Италия выслала подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

Италия выдала подозреваемого в причастности к подрыву трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» гражданина Украины Сергея Кузнецова германской полиции, сообщает DPA со ссылкой на собеседника в органах правосудия ФРГ. В ближайшее время его доставят в Карлсруэ, где расположена Генпрокуратура Германии.

Скорее всего, судебный процесс будет проходить в Гамбурге. Предположительно, 28 ноября мужчина предстанет перед следственным судьей, который изберет окончательную меру пресечения.

Ранее Германия выдала ордер на арест трех представителей спецслужб Украины и четырех водолазов, причастных к подрывам «Северных потоков». Команда детективов, работавшая над делом, собиралась в штаб-квартире федеральной полиции ФРГ в Потсдаме на протяжении трех лет.

Кузнецов был задержан на Адриатическом побережье Италии в ночь на 21 августа. Верховный суд Италии 19 ноября вынес вердикт по его делу. Как объяснил адвокат Никола Канестрини, речь идет об апелляции на экстрадицию Кузнецова в Германию. Адвокаты подали семь оснований для отмены решения о выдаче его Берлину, указывая на политизированность обвинений, процессуальные нарушения и иммунитет подзащитного как военнослужащего, действовавшего по приказу.