День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 17:07

Италия выслала подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

DPA: Италия выдала ФРГ подозреваемого в подрыве «Северных потоков» Кузнецова

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Италия выдала подозреваемого в причастности к подрыву трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» гражданина Украины Сергея Кузнецова германской полиции, сообщает DPA со ссылкой на собеседника в органах правосудия ФРГ. В ближайшее время его доставят в Карлсруэ, где расположена Генпрокуратура Германии.

Скорее всего, судебный процесс будет проходить в Гамбурге. Предположительно, 28 ноября мужчина предстанет перед следственным судьей, который изберет окончательную меру пресечения.

Ранее Германия выдала ордер на арест трех представителей спецслужб Украины и четырех водолазов, причастных к подрывам «Северных потоков». Команда детективов, работавшая над делом, собиралась в штаб-квартире федеральной полиции ФРГ в Потсдаме на протяжении трех лет.

Кузнецов был задержан на Адриатическом побережье Италии в ночь на 21 августа. Верховный суд Италии 19 ноября вынес вердикт по его делу. Как объяснил адвокат Никола Канестрини, речь идет об апелляции на экстрадицию Кузнецова в Германию. Адвокаты подали семь оснований для отмены решения о выдаче его Берлину, указывая на политизированность обвинений, процессуальные нарушения и иммунитет подзащитного как военнослужащего, действовавшего по приказу.

Читайте также
Итальянский суд отклонил апелляцию подозреваемого в подрыве «Севпотоков»
Европа
Итальянский суд отклонил апелляцию подозреваемого в подрыве «Севпотоков»
Итальянский суд вскоре решит судьбу обвиняемого в теракте на «Северных потоках»
Европа
Итальянский суд вскоре решит судьбу обвиняемого в теракте на «Северных потоках»
Этот рецепт перевернет ваше представление об итальянской кухне — готовим нежные каннеллони с двойной начинкой
Общество
Этот рецепт перевернет ваше представление об итальянской кухне — готовим нежные каннеллони с двойной начинкой
Бельгия привлекла на свою сторону Италию в вопросе активов России
Европа
Бельгия привлекла на свою сторону Италию в вопросе активов России
В США рассказали, как Трамп «продинамил» Мерца с украинским планом
Европа
В США рассказали, как Трамп «продинамил» Мерца с украинским планом
Северные потоки
Италия
Германия
экстрадиции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван новый лидер среди густонаселенных городов мира
Путин назвал причину пробок на границе с Казахстаном
В Европе установили «самозапрет» на признание новых регионов России
Театральный критик назвала лучшего «Щелкунчика» Москвы
Путин раскрыл, что ждет фронт ВСУ
Хинштейн признал проблему с врачами в Курской области
Названо имя нового генерального директора ОЗХО
Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с пожаром в Гонконге
Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над Балтийским морем
Возлюбленная Павла Дурова заявила о пополнении в семье
«Но не от Украины»: Путин раскрыл, что нужно России от мирового сообщества
«Серьезный промах»: в Госдуме высказались об «утечке» переговоров РФ и США
Россиянин поплатился за эмодзи воровской звезды
«Голоса разума практически не звучат»: МИД РФ об игнорировании СССР Западом
Наталия Орейро раскрыла способ похудеть после беременности
Рыбка в сливках: готовим филе минтая в духовке — не забудьте лучок
В США рассказали, как Трамп «продинамил» Мерца с украинским планом
Наталия Орейро поделилась опытом переживания травли в школе
В Китае уточнили число жертв пожара в Гонконге
Гость тарелку съел! Подаем новогодние салаты в овощных корзиночках
Дальше
Самое популярное
Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.