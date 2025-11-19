Итальянский суд отклонил апелляцию подозреваемого в подрыве «Севпотоков»

Верховный суд Италии отклонил апелляцию подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца Сергей Кузнецова, передает ТАСС со ссылкой на него адвоката Никола Канестрини. Он будет экстрадирован в Германию. Это решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Ранее суд уже удовлетворял апелляцию, отправляя дело на пересмотр, но в итоге было вынесено постановление об экстрадиции. По словам адвоката, он теперь должен быть выдан в течение 10 дней.

Несмотря на все усилия защиты, подозреваемый вскоре предстанет перед германским правосудием. В Германии ему инкриминируют подрыв газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», совершенный в 2022 году. Украинец был задержан на Адриатическом побережье Италии в ночь на 21 августа.

Ранее Германия выдала ордер на арест трех представителей спецслужб Украины и четырех водолазов, причастных к подрывам «Северных потоков». Команда детективов, работавшая над делом, собиралась в штаб-квартире федеральной полиции ФРГ в Потсдаме на протяжении трех лет.