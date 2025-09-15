Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 сентября 2025 в 15:39

Экс-полковник СБУ раскрыл, кто организовал взрыв на «Северных потоках»

Экс-полковник СБУ Прозоров: США организовали взрыв «Северных потоков»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Взрыв «Северных потоков» фактически организовали и курировали Соединенные Штаты, они тренировали украинских исполнителей, рассказал в беседе с NEWS.ru подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. По его словам, за снабжение и экипировку также отвечал Вашингтон.

Руководили деятельностью 5-го управления, обеспечивали подготовку, экипировку, снабжение представители США. Я в тот период работал на Украине, знал многих из этого управления. Несколько сотрудников из антитеррористического центра, в котором я работал, перешли туда. Их тренировали на учебном полигоне украинской «Альфы». Это поселок Конча-Заспа под Киевом, — заявил Прозоров.

По его мнению, говорить о независимой группе «просто смешно». Такой теракт невозможно совершить без поддержки государства, уверен он. Речь идет об операции на глубине больше 100 метров.

На такое способны специалисты нескольких стран, и эти страны по пальцам одной руки можно пересчитать. И это вовсе не Украина. То есть конкретные украинские специалисты вполне могли там участвовать — и они участвовали! Но они были просто исполнителями, — сказал Прозоров.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что президент США Дональд Трамп не высказывается о подрыве нитей газопровода «Северный поток», так как может дискредитировать Вашингтон. По его мнению, в противном случае Соединенные Штаты будут считаться спонсором терроризма.

