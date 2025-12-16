Новый год-2026
16 декабря 2025 в 13:18

Посол обвинил Германию в бездействии по делу о «Северных потоках»

Посол РФ Нечаев: расследование в ФРГ по «Северным потокам» топчется на месте

Сергей Нечаев Сергей Нечаев Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press
Следствие в Германии по делу о диверсии на газопроводах «Северный поток» не продвигается, а ответов на вопросы о заказчиках и исполнителях так и нет, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев в интервью порталу Apolut. По его словам, с момента теракта прошло более трех лет, однако расследование топчется на месте.

С момента совершения терактов на «Северных потоках» прошло более трех лет, однако внятных ответов на вопросы об исполнителях и заказчиках атаки на крупнейшие объекты европейской энергетической инфраструктуры по-прежнему нет, — говорится в сообщении.

Ранее компания «Газпром экспорт» обратилась в российский суд с иском к дочерней структуре немецкого концерна Uniper — фирме Lubmin-Brandov Gastransport GmbH. Согласно имеющейся информации, иностранная компания владеет 20-процентной долей в сухопутном продолжении «Северного потока» — газопроводе OPAL.

Кроме того, источник в органах правосудия Германии сообщил, что Италия выдала германской полиции гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Его доставят в город Карлсруэ, где находится Генеральная прокуратура ФРГ.

Сергей Нечаев
Германия
Северный поток
расследования
