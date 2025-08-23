Стало известно, почему Трамп молчит о подрыве «Северных потоков» Политолог Блохин: комментарии Трампа о «Северных потоках» могут ударить по США

Президент США Дональд Трамп не высказывается о подрыве нитей газопровода «Северный поток», так как может дискредитировать Вашингтон, полагает политолог Константин Блохин. По его мнению, в противном случае Соединенные Штаты будут считаться спонсором терроризма, передает «Газета.Ru».

И они тогда, получается, сами являются террористическим государством или спонсором терроризма. И они будут также дискредитированы по этой причине. Понятно, что они не будут это дело комментировать, — поделился Блохин.

Он добавил, что глава Белого дома также заинтересован в том, чтобы магистрали не функционировали, так как Европа закупает у США сжиженный газ. Политолог допустил, что на Трампа давят американские газовые компании, требуя защищать их позиции на европейском рынке.

Ранее стало известно, что задержанный украинец, подозреваемый в участии в подрыве «Северных потоков», использовал два паспорта с разными именами для пересечения границы. По мнению СМИ, это может указывать на вовлеченность украинских официальных структур в сокрытие его личности. Также сообщается, что после взрывов он неоднократно выезжал за рубеж под своим настоящим именем.