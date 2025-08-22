Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Появились новые данные о подозреваемом в подрыве «Северных потоков»

Spiegel: арестованный в Италии украинец пересекал границу с двумя паспортами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гражданин Украины, арестованный в Италии по подозрению в причастности ко взрывам на газопроводах «Северный поток», неоднократно пересекал украинскую границу с двумя паспортами, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. По его данным, документы были зарегистрированы на разные имена. Журналисты предположили, что это может говорить о причастности государственных украинских структур к сокрытию личности мужчины.

У Сергея К. было два настоящих украинских загранпаспорта, выданных на разные имена, — возможный признак причастности государственных украинских структур к сокрытию личности предполагаемого диверсанта, — говорится в публикации.

Источник также выяснил, что визит в Италию был не первой поездкой украинца за границу после подрыва газопроводов. Он несколько раз покидал Украину под своим настоящим именем с осени 2023 года.

Ранее появилась информация, что задержанный итальянскими правоохранителями украинец перед судебным заседанием показал журналистам жест рукой. Его часто используют военнослужащие армии Украины.

