Задержанный в Италии украинец выдал себя одним жестом Bild: задержанный в Италии украинец показал характерный для ВСУ жест

Задержанный итальянскими правоохранителями украинец перед судебным заседанием показал журналистам жест рукой, который часто используют военнослужащие ВСУ, передает издание Bild. Гражданина Украины подозревают в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток» в 2022 году.

Правоохранители вели подозреваемого в наручниках из внутреннего двора в главное здание. Тогда украинец сделал жест рукой в сторону журналистов, — говорится в материале.

Ранее источники сообщили, что следственные органы продолжают операцию по установлению возможных участников подрыва газопроводов «Северный поток». По информации СМИ, речь может идти о людях, связанных с украинцем, арестованным в Италии.

Кроме того, политолог Сергей Марков отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский стремится удержаться на посту президента, используя аресты офицеров, подозреваемых в подрыве газопроводов, как сигнал бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. По словам эксперта, экс-военачальник намерен баллотироваться и уже организовал избирательный штаб в Лондоне.