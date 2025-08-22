«Сигнал Залужному»: раскрыта причина ареста украинских офицеров в Европе

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен сохранить за собой пост президента, посылая сигнал экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному с помощью арестов причастных к подрыву «Северного потока» офицеров, заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. Бывший военачальник готовится участвовать в выборах и уже создал избирательный штаб в Лондоне, подчеркнул эксперт.

А почему вдруг сейчас начали арестовывать? Причина политическая и простая: Залужный был главным организатором теракта. А сейчас Залужный хочет идти на выборы и создал свой избирательный штаб в Лондоне. И рейтинг Залужного выше рейтинга Зеленского очень-очень намного. И Зеленский арестом двух подчиненных Залужного посылает Залужному сигнал, — высказался политолог.

Ранее Генеральная прокуратура Германии сообщила об аресте в Италии гражданина Украины, которого подозревают в причастности к подрыву российских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» осенью 2022 года. Задержание прошло на основании ордера, выданного ФРГ 18 августа. После экстрадиции мужчина предстанет перед немецким судом.