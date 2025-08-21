Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 13:10

В Италии задержали подозреваемого в подрывах «Северных потоков» украинца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Италии задержали гражданина Украины, который может быть причастен к подрывам российских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года, следует из пресс-релиза Генпрокуратуры ФРГ. Арест осуществлен по ордеру Германии, который был выдан 18 августа. После экстрадиции подозреваемый предстанет перед судом.

Согласно заявлению властей, мужчину зовут Сергей К, его задержали в итальянской провинции Римини. Он, предположительно, координировал группу водолазов, которая подорвала российские газопроводы вблизи датского острова Борнхольм. Украинцу вменяют соучастие в организации взрыва, в антиконституционной диверсии, а также в разрушении сооружений.

Для транспортировки он и его сообщники использовали парусную яхту, которая отошла из Ростока (город в Германии. — NEWS.ru). Яхта ранее была арендована у немецкой компании с помощью поддельных документов, удостоверяющих личность, через посредников, — сообщили в ведомстве.

Взрывы на двух российских газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Диверсия привела к беспрецедентным разрушениям на объектах. В результате уцелела лишь одна нитка «Северного потока — 2».

Ранее стало известно, что погибший в Киеве полковник СБУ Иван Воронич участвовал в организации взрывов на газопроводах «Северный поток». Журналисты The Times, узнавшие об этом факте, охарактеризовали его как опытного разведчика.

Италия
взрывы
подрывы
диверсии
Северный поток
ФРГ
Германия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один из мощных ночных прилетов по заводу на Украине попал на видео
В Госдуме рассказали, когда повысят зарплату силовикам
В России захотели повысить зарплаты работникам необычным образом
Пассажир потерял сознание и умер на борту самолета
В ГД возмутились идеей депутата Рады включить ДНР и ЛНР в границы Украины
Лавров задался вопросом о легитимности подписантов соглашений от Украины
Российские бойцы усиливают давление под Константиновкой
Россиянин ограбил ПВЗ, угрожая 17-летней работнице ножом
Мигрант-дачник замаскировал среди арбузов плантацию конопли
Валуев расстроился от безнаказанности провалившей гендерный тест боксерши
Петербургский мошенник получил срок за обман пенсионерки на 5 млн рублей
В Госдуме раскрыли истинные цели операции Израиля в Газе
Экс-чемпионка мира по боксу призвала трансгендера Хелиф вернуть золото ОИ
Удар F-16 под Курском, секретные файлы, «Айдар»: ВСУ атакуют РФ 21 августа
«Вызовет ослабление»: в Европе оценили риски принятия Украины в ЕС
Названы продукты, которые не стоит есть вместе с алкоголем
Россиянку госпитализировали после взрыва на АЗС в Новосибирске
Риелторы не смогли найти жилье клиентке с котом и попали под суд
Женщину похитили из казино, бросили в машину и несколько раз изнасиловали
Школьник снял интим со сверстницей и выложил видео в Сеть
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.