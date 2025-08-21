В Италии задержали подозреваемого в подрывах «Северных потоков» украинца

В Италии задержали гражданина Украины, который может быть причастен к подрывам российских газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года, следует из пресс-релиза Генпрокуратуры ФРГ. Арест осуществлен по ордеру Германии, который был выдан 18 августа. После экстрадиции подозреваемый предстанет перед судом.

Согласно заявлению властей, мужчину зовут Сергей К, его задержали в итальянской провинции Римини. Он, предположительно, координировал группу водолазов, которая подорвала российские газопроводы вблизи датского острова Борнхольм. Украинцу вменяют соучастие в организации взрыва, в антиконституционной диверсии, а также в разрушении сооружений.

Для транспортировки он и его сообщники использовали парусную яхту, которая отошла из Ростока (город в Германии. — NEWS.ru). Яхта ранее была арендована у немецкой компании с помощью поддельных документов, удостоверяющих личность, через посредников, — сообщили в ведомстве.

Взрывы на двух российских газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Диверсия привела к беспрецедентным разрушениям на объектах. В результате уцелела лишь одна нитка «Северного потока — 2».

Ранее стало известно, что погибший в Киеве полковник СБУ Иван Воронич участвовал в организации взрывов на газопроводах «Северный поток». Журналисты The Times, узнавшие об этом факте, охарактеризовали его как опытного разведчика.