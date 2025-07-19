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19 июля 2025 в 13:32

К подрывам «Северных потоков» оказался причастен убитый полковник СБУ

Times: убитый полковник СБУ Воронич причастен к подрывам «Северных потоков»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Погибший в Киеве полковник СБУ Иван Воронич участвовал в организации взрывов на газопроводах «Северный поток», сообщает The Times. Журналисты характеризуют его как опытного разведчика.

Согласно информации источников, Воронич занимался планированием операции по ликвидации в 2015 году командира группировки «Призраки» Алексея Мозгового. Также сообщается, что Воронич применял морские дроны для атак на корабли Черноморского флота РФ.

Иван Воронич, занимавший должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций СБУ, был застрелен 10 июля утром в Голосеевском районе Киева. В него выстрелили пять раз из пистолета с глушителем. Уже тогда СМИ писали, что убитый был причастен к организации диверсий на российской территории.

До этого сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов выразил мнение, что к ликвидации Воронича могли быть причастны украинский президент Владимир Зеленский и британские спецслужбы. Рогов также отметил, что американская сторона рассматривала кандидатуру Воронича на пост руководителя Службы безопасности Украины.

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