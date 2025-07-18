Зеленского обвинили в причастности к ликвидации полковника СБУ Рогов: Зеленский причастен к ликвидации полковника СБУ Воронича

К ликвидации полковника СБУ Ивана Воронича причастны президент Украины Владимир Зеленский и спецслужбы Великобритании, заявил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, глава комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, США планировали настоять на назначении Воронича на должность главы Службы безопасности Украины.

Есть точная проверенная информация, полученная от источников из окружения Зеленского, что американцы планировали продавить назначение Воронича на должность главы СБУ. Поэтому убийство Воронича — это однозначно скоординированные действия Зеленского и британских спецслужб, — сказал Рогов.

Воронича застрелили в Голосеевском районе Киева утром 10 июля. Он занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций и был причастен к диверсиям на территории России. В него произвели пять прицельных выстрелов из пистолета с глушителем.

О причастности к ликвидации Воронича в Киеве также заявила украинская ячейка ультраправой организации The Base. В организации предупредили, что это только начало.