Стали известны подробности убийства полковника СБУ в Киеве В полковника СБУ Воронича стреляли пять раз из пистолета с глушителем

В полковника СБУ Ивана Воронича стреляли пять раз из пистолета с глушителем, заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в Telegram-канале. Мужчина, совершивший убийство, скрылся с места преступления. Сейчас на месте работают следователи.

В Киеве неизвестный мужчина приблизился к полковнику СБУ Ивану Ивановичу Воронычу <…> и произвел в него пять прицельных выстрелов из пистолета, предположительно, с глушителем, — отметил экс-депутат Рады.

Воронича застрелили в Голосеевском районе Киева утром 10 июля. Он занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций.

Ранее появилась информация, что бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву могли убить из-за долга в 30 млн рублей. Предположительно, друг политика Араик Амирхаян, чтобы избежать возврата денег, мог связаться с СБУ и выдать место проживания товарища. В декабре 2023 года в Киву выстрелили дважды — в грудь и голову. Труп пролежал на морозе не меньше часа.