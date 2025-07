Неонацисты заявили о ликвидации полковника СБУ в Киеве Группировка The Base взяла ответственность за убийство полковника СБУ Воронича

Украинская ячейка признанной в ряде стран ультраправой организации The Base заявила о причастности к ликвидации сотрудника Службы безопасности Украины Ивана Воронича в Киеве, сообщает The Guardian со ссылкой на саму группировку. В The Base предупредили, что это только начало.

Участники группировки подчеркивают, что гордятся ответственными за преступление соратниками. В соцсетях неонацисты угрожают другим деятелям на Украине и обещают продолжить «охоту».

Воронича застрелили в Голосеевском районе Киева утром 10 июля. Он занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций и был причастен к диверсиям на территории России. В него произвели пять прицельных выстрелов из пистолета с глушителем.

Пресс-служба украинской национальной полиции пояснила, что убийцами Воронича были иностранные граждане. В ведомстве уточнили, что подозреваемые после преступления залегли на дно и были обнаружены в Киевской области. Они оказали сопротивление при задержании.

Украинские СМИ сообщали, что Воронич был убит гражданами Азербайджана Хагани Гулализада и Нармин Гулиевой, которые якобы связаны с криминальными кругами в России. Гулализада напал на Воронича на парковке, а Гулиева обеспечивала прикрытие. Она попала на территорию Украины 15 мая из Молдовы, а Гулализада проник в страну нелегально из-за запрета на въезд.