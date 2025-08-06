Белый дом оценил встречу Путина и Уиткоффа Reuters: Белый дом положительно оценил встречу Путина и Уиткоффа в Москве

Белый дом считает, что встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 6 августа прошла хорошо, передает Reuters. В Вашингтоне также видят заинтересованность российской стороны в продолжении взаимодействия со Штатами. Переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле продлились около трех часов.

Переговоры спецпредставителя Уиткоффа с президентом Путиным в Москве в среду прошли хорошо, — заявил представитель американской администрации.

Сразу после встречи Путина и Уиткоффа президент США Дональд Трамп позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. По словам политолога Сергея Маркова, стороны могут обсуждать вариант мирного соглашения и вариант продолжения конфликта.

Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков рассказал, что российская сторона во время встречи передала президенту США несколько сигналов по решению украинского кризиса. Он подчеркнул, что Москва также получила некие сигналы от Вашингтона.

Как пишет Bloomberg, администрация США направила в Россию Стива Уиткоффа, чтобы соблюсти навязанные себе же сроки по украинскому урегулированию. Издание считает, что Трамп давит на своего представителя, чтобы тот добился прекращения Россией боевых действий на Украине.