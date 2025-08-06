Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 19:59

Белый дом оценил встречу Путина и Уиткоффа

Reuters: Белый дом положительно оценил встречу Путина и Уиткоффа в Москве

Владимир Путин и Стив Уиткофф Владимир Путин и Стив Уиткофф Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Белый дом считает, что встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом 6 августа прошла хорошо, передает Reuters. В Вашингтоне также видят заинтересованность российской стороны в продолжении взаимодействия со Штатами. Переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле продлились около трех часов.

Переговоры спецпредставителя Уиткоффа с президентом Путиным в Москве в среду прошли хорошо, — заявил представитель американской администрации.

Сразу после встречи Путина и Уиткоффа президент США Дональд Трамп позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. По словам политолога Сергея Маркова, стороны могут обсуждать вариант мирного соглашения и вариант продолжения конфликта.

Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков рассказал, что российская сторона во время встречи передала президенту США несколько сигналов по решению украинского кризиса. Он подчеркнул, что Москва также получила некие сигналы от Вашингтона.

Как пишет Bloomberg, администрация США направила в Россию Стива Уиткоффа, чтобы соблюсти навязанные себе же сроки по украинскому урегулированию. Издание считает, что Трамп давит на своего представителя, чтобы тот добился прекращения Россией боевых действий на Украине.

Владимир Путин
Стив Уиткофф
политика
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России отразили атаку ВСУ по Ростовской области
«Действительно опасен»: врач предостерегла от сна в одной позе
Вакцина по ОМС? Гинцбург — о революционном лекарстве от рака
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.