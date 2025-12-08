Небо захлопнулось над Краснодаром

Росавиация ввела временные ограничения в краснодарском аэропорту Пашковский, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он подчеркнул, что меры носят вынужденный характер для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее в ряде аэропортов Поволжья и на юге России были сняты временные ограничения на прием и вылет самолетов. К работе в штатном режиме вернулись воздушные гавани во Владикавказе, Волгограде, Грозном, Магасе, Нальчике, Оренбурге и Орске.

