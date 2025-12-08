ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 23:19

Небо захлопнулось над Краснодаром

Росавиация: временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Краснодара

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Росавиация ввела временные ограничения в краснодарском аэропорту Пашковский, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он подчеркнул, что меры носят вынужденный характер для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее в ряде аэропортов Поволжья и на юге России были сняты временные ограничения на прием и вылет самолетов. К работе в штатном режиме вернулись воздушные гавани во Владикавказе, Волгограде, Грозном, Магасе, Нальчике, Оренбурге и Орске.

В начале декабря появилась информация, что несколько десятков граждан России отказались покидать борт самолета в Казахстане. Воздушное судно приземлилось не в пункте назначения, а в другом городе, расположенном в 1500 километрах от него. Пассажирам просто предложили покинуть салон в степи рядом с Актау.

Кроме того, рейс Сочи — Санкт-Петербург задержался почти на два часа из-за одного нетрезвого пассажира. Самолет пришлось вернуть со взлетной полосы к терминалу, после того как мужчина устроил драку, навязчиво приставая к супружеской паре с поцелуями и объятиями. Экипаж пытался успокоить мужчину, но конфликт перерос в драку, после чего пилот принял решение вернуться к терминалу. После драки любвеобильный дебошир был передан полиции.

Краснодар
аэропорты
ограничения
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США одобрили план Ирака по ЛУКОЙЛу
Тезисы Путина, угрозы Киеву и ЕС: о чем новая доктрина нацбезопасности США
Европейские лидеры объявили о наступлении решающих дней для Украины
Стало известно об ограничениях в трех аэропортах на Кавказе
Бастрыкин рассказал, почему нет смысла прятать нечестные деньги
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 декабря 2025 года
Собчак и Виторган подарили сыну вечеринку из «далекой-далекой галактики»
Приметы 9 декабря — Юрий Холодный: волков бояться — в лес не ходить?
«Хотим, чтобы страна очистилась»: Бородин о Пугачевой, Хазанове и Долиной
Сочетание на 100 баллов: салат с говяжьей печенью, огурцом и яблоком
Мирошник назвал цель приезда Зеленского в Лондон
Минобороны подвело вечерний итог по сбитым беспилотникам ВСУ
Небо захлопнулось над Краснодаром
Песков высказался об итогах переговоров США и Украины
НОК Украины требует отстранить российских фигуристов от Олимпиады-2026
Долина спела после скандала, Киркоров блистал стразами: все о «Песне года»
Фон дер Ляйен назвала ключевой акт защиты Евросоюза
Стало известно имя нового генконсула России в Стамбуле
Путин продлил согласование резидентами РФ в ЦБ покупок долей за рубежом
Цитрусовые каникулы: салат из трески с апельсином
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Новая тактика и разгром спутников связи ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 декабря
Россия

Новая тактика и разгром спутников связи ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.