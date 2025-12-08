Зеленский назвал дату передачи США нового плана по Украине

Соединенным Штатам 9 декабря будет направлен новый вариант мирного плана по решению украинского кризиса, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Новую версию документа он разработал с европейскими политиками, уточнив, что компромисс по территориям пока не найден, передает Reuters.

Я думаю, план будет готов где-то завтра к вечеру. Думаю, мы изучим его еще раз и передадим США, — сказал Зеленский.

8 декабря президент Украины прибыл в Лондон, где провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В центре обсуждения был ход диалога о мирном урегулировании конфликта на Украине.

Ранее Кот Ларри, знаменитый мышелов с Даунинг-стрит, отказался заходить в резиденцию одновременно со Стармером и Зеленским. Во время прямой трансляции было заметно, как Ларри терпеливо ждал у двери, когда ему откроют. Однако, как только политики приблизились к входу, кот резко отпрыгнул и ушел.