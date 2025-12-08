Житель Волгограда устроил фаер-шоу с поджогом автомобиля на парковке

В Дубровском районе Волгограда местный житель совершил поджог автомобиля на парковке, передает Telegram-канал «112». Он облил машину горючей жидкостью и поджег ее зажигалкой.

Действия злоумышленника были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Сотрудники полиции установили личность поджигателя и уже задержали его, подчеркнули в источнике.

Ранее австрийская полиция задержала трех молодых женщин, подозреваемых в умышленных поджогах, произошедших в ноябре в разных районах Вены. По данным источника, девушки признали вину и объяснили свои действия скукой.

До этого в Иркутской области трое подростков устроили серию поджогов и спланировали теракт для подрыва бомбардировщиков типа Ту-22М3. Суд Читы вынес несовершеннолетним приговоры — они получили от семи до девяти лет.

Кроме того, ФСБ России обнародовала видео с последствиями ликвидации агента украинского ГУР, готовившего теракт против российского офицера в Крыму. На опубликованных кадрах можно увидеть предмет, напоминающий гранату. Спецслужбы также показали момент извлечения взрывного устройства из-под автомобиля.