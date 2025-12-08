ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 21:27

Житель Волгограда устроил фаер-шоу с поджогом автомобиля на парковке

В Волгограде мужчина поджег автомобиль на парковке в Дубровском районе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Дубровском районе Волгограда местный житель совершил поджог автомобиля на парковке, передает Telegram-канал «112». Он облил машину горючей жидкостью и поджег ее зажигалкой.

Действия злоумышленника были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Сотрудники полиции установили личность поджигателя и уже задержали его, подчеркнули в источнике.

Ранее австрийская полиция задержала трех молодых женщин, подозреваемых в умышленных поджогах, произошедших в ноябре в разных районах Вены. По данным источника, девушки признали вину и объяснили свои действия скукой.

До этого в Иркутской области трое подростков устроили серию поджогов и спланировали теракт для подрыва бомбардировщиков типа Ту-22М3. Суд Читы вынес несовершеннолетним приговоры — они получили от семи до девяти лет.

Кроме того, ФСБ России обнародовала видео с последствиями ликвидации агента украинского ГУР, готовившего теракт против российского офицера в Крыму. На опубликованных кадрах можно увидеть предмет, напоминающий гранату. Спецслужбы также показали момент извлечения взрывного устройства из-под автомобиля.

Волгоград
поджоги
автомобили
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Цитрусовые каникулы: салат из трески с апельсином
Зеленский назвал дату передачи США нового плана по Украине
Путин разрешил иностранцам оплачивать газ не только в Газпромбанке
В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Трампа до конца года
Раскрыт полный список претендентов на «Золотой глобус»
Крыса запрыгнула в квартиру россиян через окно и попала на видео
Житель Волгограда устроил фаер-шоу с поджогом автомобиля на парковке
В Японии назвали число пострадавших от землетрясения
Футболисту Мостовому вручили награду за победу в премии «Джентльмен года»
Зеленский раскрыл, кого он хочет видеть главой своего офиса
Саратовский аэропорт прекратил обслуживание рейсов
Путин обновил состав Совета по правам человека
ОНФ предложил новый подход психологической поддержки участников СВО
Захарова указала на вопросы к Стратегии нацбезопасности США
У пожилых не покупают: что будет с ценами на вторичку после казуса Долиной
Захарова раскрыла, какой эффект Стратегия США может оказать на Европу
Россиянам рассказали об опасности искусственных елок
Российская школьница случайно проглотила зубную щетку
В МИД России усомнились в положениях о «Золотом куполе» США
В российском городе жители вернулись в атакованные БПЛА дома
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.