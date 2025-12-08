ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 13:30

Велосипедист в реанимации, сатанисты в Харькове: ВСУ атакуют РФ 8 декабря

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
К утру 8 декабря над Россией сбили почти 70 дронов ВСУ. Среди украинских военных заметили сатанистов (Международное движение сатанистов признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Ростовчанин по заказу СБУ поджег вышку мобильной связи. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию, — в материале NEWS.ru.

Над какими регионами сбили украинские беспилотники

В ночь на 8 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 67 дронов противника.

По данным ведомства, 24 БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, 12 — над территорией Саратовской области, 11 — над Ростовской областью, девять — над территорией Волгоградской области, по два — над Курской, Ленинградской, Тульской и Московской областями, по одному БПЛА — над территорией Калужской, Орловской и Смоленской областей.

СМИ также сообщили о прогремевших взрывах в городах Новомосковске и Алексине в Тульской области. Местные власти и Министерство обороны России не комментировали эту ситуацию. Журналисты утверждают, что жители услышали громкие хлопки, в некоторых домах от взрыва задрожали окна. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Обломки БПЛА рухнули на дома в Тракторозаводском районе Волгограда, уточнил ранее губернатор региона Андрей Бочаров. По его словам, предварительно, пострадавших нет. На место происшествия направлены пожарные и медики.

Власти Волгограда организовали пункт временного размещения для жителей двух домов, поврежденных при падении обломков, сообщили в пресс-службе городской администрации. Там отметили, что ПВР появился в школе № 3. Жильцам предоставляются спальные места и горячее питание.

Кого дрон ВСУ целенаправленно ранил под Белгородом

Украинский беспилотник намеренно ранил велосипедиста в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, мужчина получил тяжелые ранения и находится в реанимации.

«FPV-дрон целенаправленно атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде в селе Гора-Подол Грайворонского округа. Пострадавшего со множественными осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ. В отделении реанимации ему оказывают всю необходимую помощь», — написал Гладков.

Кого заметили в рядах ВСУ под Харьковом

Украинское добровольческое подразделение «Фрайкор» на Харьковском направлении пополнилось сатанистами (Международное движение сатанистов признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), выяснили СМИ на основе анализа данных соцсетей. По информации журналистов, подразделение было сформировано на базе украинской националистской организации в Харьковской области.

На многих публикациях военнослужащих «Фрайкора» присутствуют сатанинская символика и отсылки к языческой мифологии — пентаграммы, руны, упоминания языческих богов, сатанинские жесты. На эмблеме подразделения размещена символика нацистской организации СС, что также отражено в публикациях боевиков.

Лейтенант Вадим Герасименко размещает провокационные надписи на немецком языке, называет Белгород «украинским городом» и шутит о концлагере Бухенвальд. Взгляды военнослужащего Герасименко разделяет его сослуживец Василь Журба — оба демонстрируют на фотографиях сатанинские жесты, черепа животных и древние языческие символы, утверждают авторы публикации.

Зачем россиянин поджег вышку мобильной связи

Житель Ростовской области поджег термошкаф вышки сотовой связи за денежное вознаграждение, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Он действовал по указанию сотрудника Службы безопасности Украины. Подозреваемый в госизмене был задержан, позднее 21-летнего россиянина заключили под стражу.

«Установлено, что злоумышленник посредством мессенджера Telegram установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины, после чего дал добровольное согласие на конфиденциальное сотрудничество и оказание содействия СБУ в осуществлении деятельности, направленной против безопасности РФ», — говорится в сообщении.

ФСБ опубликовала кадры допроса ростовчанина, свою вину он признал. В отношении молодого мужчины возбудили уголовные дела по статьям о террористическом акте и государственной измене. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

