Рейс Сургут — Самара столкнулся с одновременным отказом семи систем У самолета Сургут — Самара выбило трансформатор и отказали сразу семь систем

Самолет Boeing 737-500 (RA-73040), выполнявший рейс из Сургута в Самару, столкнулся со множественными отказами ключевых систем прямо во время полета, сообщил Telegram-канал «Авиаторщина». У борта выбило трансформатор и отказали сразу семь систем. Несмотря на это, экипажу удалось благополучно совершить посадку.

По данным источника, инцидент произошел накануне, 7 декабря, во время выполнения рейса UT-477. При заходе на посадку у самолета отключились левый и правый топливные насосы, электрогидронасос, противоюзовая и система автоматического торможения. Кроме того, возникли неполадки в работе радиостанции и полетного директора со стороны командира воздушного судна.

Массовый сбой не помешал экипажу успешно посадить самолет. Осмотрев кабины пилотов, специалисты обнаружили причину столь масштабной поломки — оказалось, что предохранитель первого трансформатора был отключен.

За расследование инцидента взялась Росавиация. Авиакомпания приостановила эксплуатацию самолета до выяснения всех обстоятельств.

Ранее в «АльфаСтраховании» сообщили, что в России увеличилось число страховых случаев, связанных с повреждениями самолетов на земле. Согласно опубликованной статистике, инциденты чаще всего происходят во время ремонтных работ и обслуживания в аэропортах, а их количество превышает показатели прошлых лет.