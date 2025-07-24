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24 июля 2025 в 16:56

Российскую авиакомпанию обвинили в «разводе на деньги» за багаж

Пассажиры обвинили Utair в повторных сборах за оплаченный багаж

Пассажиры Utair жалуются на повторное требование оплаты багажа, несмотря на заранее приобретенную услугу, сообщил Telegram-канал SHOT. Они обвинили авиакомпанию в «разводе на деньги».

По словам блогера Ирины Лилло, она собиралась вылететь из Москвы в Тюмень, однако на стойке регистрации ей заявили, что багаж не оплачен. Девушка показала подтверждение оплаты на 20 килограммов, но сотрудники предложили заплатить 600 рублей за каждый килограмм, иначе ее не пропустят на рейс.

Лилло уточнила, что до вылета оставалось меньше часа, поэтому она была вынуждена заплатить повторно. Представители Utair, по данным SHOT, отказались комментировать ситуацию, деньги не возвращены. Позже в аэропорту объяснили происходящее техническим сбоем.

Ранее сообщалось, что более тысячи российских пассажиров лишились багажа после перелетов самолетами Turkish Airlines. Несколько самолетов турецкой авиакомпании прибыли в аэропорты Санкт-Петербурга и Москвы без багажного отделения. Рейсы выполнялись из курортных городов Турции, включая Даламан и Анталью.

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