Россияне лишаются багажа после полета одной авиакомпанией SHOT: россияне после полетов с Turkish Airlines остаются без багажа

Более тысячи российских пассажиров столкнулись с проблемой утраты багажа после перелетов с Turkish Airlines, сообщает Telegram-канал SHOT. Несколько самолетов турецкого авиаперевозчика прибыли в аэропорты Санкт-Петербурга и Москвы без багажного отделения. Рейсы выполнялись из курортных городов Турции, включая Даламан и Анталью.

Пассажиры отметили отсутствие представителей авиакомпании в зоне прилета. В аэропортах им не смогли предоставить точной информации о сроках доставки пропавшего багажа. Для решения проблемы пострадавшим рекомендовали звонить на горячую линию Turkish Airlines. Однако операторы, говорящие на английском языке, не смогли дать четких разъяснений по сложившейся ситуации.

Ранее в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга возникли сложности с выдачей багажа пассажирам. Администрация воздушной гавани объяснила это перегрузкой рабочих систем аэропорта, из-за чего часть путешественников не смогла получить свои вещи.

До этого в московском аэропорту Внуково произошел аналогичный инцидент с пассажирами рейса Turkish Airlines из Антальи. Несколько сотен российских туристов более часа ожидали свой багаж, но так и не получили его. Работники аэропорта пояснили, что все вещи остались в Турции. Путешественникам пришлось провести до трех часов в очередях для оформления документов о пропаже багажа.