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07 июля 2025 в 11:20

Пассажиры Пулково могут остаться без своих чемоданов

Руководство Пулково сообщило о проблемах с выдачей багажа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Администрация петербургского аэропорта Пулково предупредила пассажиров о проблемах с выдачей багажа, ввиду чего некоторые люди не смогут получить свои сумки и чемоданы, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По словам представителей воздушной гавани, такая ситуация сложилась из-за высокой нагрузки на системы аэропорта.

Трудности с багажом будут решаться руководством Пулково в приоритетном порядке, говорится в сообщении. Администрация аэропорта пообещала доставить сумки пассажирам в ближайшее время. В самой же воздушной гавани все еще наблюдаются часовые очереди из людей, которые пытаются сдать или обменять билеты.

Ранее руководство петербургской воздушной гавани приняло решение об отмене бесплатного посещения специальных мест для курения для пассажиров. Теперь же любителям подымить придется заплатить по 500 рублей за каждый проход в особую зону. Представители администрации заявили, что аэропорты не обязаны предоставлять такие места на бесплатной основе. К тому же на их содержание тратятся деньги, добавили они.

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