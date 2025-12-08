ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 13:47

Американский рэпер Flo Rida выступит в трех российских городах

Рэпер Flo Rida выступит в Москве, Краснодаре и Новосибирске в 2026 году

Рэпер Flo Rida Рэпер Flo Rida Фото: Global Look Press
Рэпер Flo Rida выступит в Москве, Краснодаре и Новосибирске в 2026 году, сообщила пресс-службе агентства Say Agency в своем Telegram-канале. Все концерты пройдут в марте.

Flo Rida едет в Россию весной 2026, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Москве Flo Rida выступит на «ЦСКА Арене», в Краснодаре — в «Баскет-холле», а в Новосибирске — в «Сибирь Арене». Американский исполнитель известен по саундтреку к фильму «Шаг вперед 2» — синглу Low, который удерживал первое место в рейтинге Billboard Hot 100 10 недель подряд. Flo Rida также популярен за счет кавера на песню Right Round.

Ранее стало известно, что американский рэпер Трэвис Скотт провел личные переговоры с российскими организаторами в Дубае, где стороны обсудили возможность проведения концерта в «Лужниках» летом 2026 года. Артист дал предварительное согласие на выступление за рекордный гонорар в $8 млн (631 млн рублей).

До этого стало известно, что американский рэпер марокканского происхождения French Montana (Карим Харбуш) выступит с концертом в Москве 23 апреля 2026 года. Артист известен такими композициями, как Stay Schemin и Wish U Well.

