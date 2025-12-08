Несмотря на рак: интервью с Еленой Алончиковой о бизнесе и донорстве

В этом интервью мы поговорим с Еленой Алончиковой — вице-президентом корпорации «Синергия», генеральным директором Tech Week, управляющим партнером 100CAPTAINS и амбассадором Фонда борьбы с лейкемией.

После семи лет в ремиссии у Елены случился рецидив лейкемии, и сейчас она ищет донора костного мозга. Несмотря на это, Елена продолжает карьеру и вдохновляет людей своим упорством.

Разговор коснется личного опыта, борьбы с болезнью и планов на 2026 год, включая юбилейный Tech Week.

— Елена, вы — вице-президент корпорации «Синергия», управляете несколькими крупными проектами. Как вам удается совмещать карьеру на высокой должности с борьбой за здоровье? Что помогает вам не сдаваться и продолжать развивать бизнес как шесть лет назад, так и сейчас?

— Когда проходишь длительное лечение, важно не выключаться из привычной рутины, чтобы продолжать чувствовать жизнь. Конечно, нужно избегать перенапряжений, но при этом четко помнить, что у тебя есть семья, друзья и работа.

Знаете, я увидела яркое подтверждение этому, когда проходила лечение в первый раз: со мной в палате лежала женщина, немного за 50, каждое утро она поднималась и делала зарядку — даже с температурой под 40 и капельницей химиотерапии! Она каждый день открывала ноутбук и продолжала работать над задачами из своей реальной жизни. Конечно же, она выжила.

Елена Алончикова Фото: Личный архив Елены Алончиковой

Такая собранность и жажда жизни — важные элементы любой борьбы. И поэтому я тоже, разумеется, продолжаю работать. Да, иногда это сложно, иногда я испытываю сильную слабость и хочу полежать, но очень важно оставаться погруженным в работу и жить в определенном устоявшемся графике.

— Многие знают вас как корпоративного предпринимателя, а какой вы человек вне работы, что вас вдохновляет и придает сил? Какие есть увлечения?

— Сейчас у меня идет большое переосмысление того, чем я занималась раньше и чем действительно хочется заниматься. До болезни я активно занималась актерским мастерством, осваивала яхтинг (так как одним из направлений моей деятельности является сообщество «100 капитанов»).

Но сейчас я живу размеренной и спокойной жизнью — в ней по-прежнему много работы, но вечерами, например, я снова читаю классику. Буквально вчера перечитала «Капитанскую дочку» и осталась в фантастическом восторге. Со школьных времен мне запомнилась только фамилия Швабрин и сцена дуэли (и оказалось, что это буквально самое начало книги), а после нового прочтения я открыла для себя глубокое произведение, которое затронуло мою душу. Правда, большинство произведений русских классиков довольно драматично, но я все равно вижу в этом прекрасное.

Так что я много читаю, смотрю классическое кино, больше общаюсь с подругами и семьей — и наполняюсь этим.

— Сейчас, чтобы выйти в устойчивую ремиссию, вам требуется пересадка костного мозга. Многие боятся становиться донорами, представляя процесс как опасное вмешательство. Расскажите, пожалуйста, что на самом деле представляет собой процедура донорства костного мозга сегодня?

— Когда я рассказываю людям о том, как стать донором костного мозга, то нередко сталкиваюсь с тем, что многие путают костный мозг со спинным, поэтому представляют донорство как какую-то манипуляцию с их позвоночником. К сожалению, у нас в стране нет широкой популяризации этой темы, поэтому и возникают такие заблуждения.

Раньше костный мозг (КМ) брали из тазобедренной кости, но, разумеется, никаких манипуляций со спинным мозгом не производилось. Начнем с того, что КМ — это губчатая жидкость, находящаяся в костях. Она отвечает за выделение лейкоцитов, тромбоцитов и других клеток крови. Поэтому при проблемах с КМ клетки выделяются в недостаточном количестве, снижая количество лейкоцитов, тромбоцитов и гемоглобина, что мешает жить полноценно. Это приводит к формированию в КМ бластов (раковых клеток), которые впоследствии могут появиться и в крови.

Елена Алончикова Фото: Личный архив Елены Алончиковой

Наука шагнула вперед, и сама процедура донорства проходит довольно просто и абсолютно безопасно для донора: для начала необходимо зарегистрироваться в общем регистре доноров (это можно сделать через «Госуслуги») и выбрать центр для сдачи небольшой пробирки крови. Процедура бесплатная, более того, есть ряд крупных федеральных сетей, которые позволяют сдать анализ буквально в соседнем доме. Примерно через месяц человек вносится в общий федеральный регистр доноров.

Когда кому-то нужна пересадка (так, как мне), его ДНК сравнивают с ДНК доноров из регистра. В общей сложности в России порядка 500 тыс. доноров, 350 тыс. из них являются активными (вступившими в регистр). На самом деле это очень низкий показатель, поскольку вероятность найти своего донора — 1 к 10 тыс., потому что фактически врачи ищут в регистре генетического близнеца, с которым будет совпадать ДНК КМ реципиента.

К сожалению, мне не смогли найти донора в российском регистре, поэтому сейчас я продолжаю поиск через международный — это сложнее и дольше, именно поэтому так важно расширять российский регистр.

Таким образом, вероятность стать реальным донором после вступления в регистр составляет всего 5%. Но даже сама возможность провести это сравнение уже очень важна. Именно поэтому я через свои социальные сети так активно призываю всех вступать в российский регистр.

— Многие думают, что стать донором костного мозга — это сложно, больно и опасно. Расскажите, как процедура влияет на донора? Сколько времени требуется на восстановление? Опишите, как проходит сама пересадка и почему для донора она абсолютно безопасна.

— Сама процедура происходит следующим образом: если чудо случилось и вы совпали с реципиентом, то вам звонят и предлагают пройти дополнительное типирование — сдать еще одну пробирку крови и точно убедиться в совпадении ДНК.

После повторного положительного результата вам предлагают стать донором. Я всегда прошу очень осознанно относиться к принятию этого решения, потому что ваш отказ непосредственно перед процедурой может в прямом смысле слова стоить реципиенту жизни.

После согласия донора назначается дата пересадки. В это время реципиенту полностью убивают его костный мозг высокодозной химиотерапией, то есть его КМ больше не будет производить лейкоциты, тромбоциты и гемоглобин. До момента, пока в его организме не приживутся ваши клетки, он будет жить без иммунитета, поддерживаемый подливами чужой крови. Этот период очень опасен для реципиента, так как всегда остается риск серьезных заражений, с которыми невозможно бороться без иммунитета. После того как иммунитет будет полностью убит, реципиенту будут переливать донорские клетки.

Елена Алончикова Фото: Личный архив Елены Алончиковой

Как производится забор донорских клеток: за несколько дней донор принимает специальный препарат, который насыщает кровь стволовыми клетками. Далее через специальный диффузор кровь донора пропускают из одной вены в другую (по аналогии с процедурой гемодиализа). В ходе процедуры из крови забирают только наполненные клетки — это один небольшой пакет крови, который далее будет перелит человеку, нуждающемуся в пересадке КМ.

Это абсолютно безопасно для донора, так как за 7–10 дней исходный состав крови полностью восстановится, а уже через месяц организм будет в том же состоянии, что и до процедуры. И если все пройдет успешно, то через какое-то время эта кровь начинает формировать в организме реципиента новые лейкоциты. Получается, ваша кровь сформирует новый КМ у человека и полностью перезапустит его кровеносную систему.

Самые большие риски всегда на стороне реципиента: помимо того, что он какое-то время будет жить без поддержки иммунитета, существует также риск отторжения донора, возможность рецидивов и инфекций. Это сложный период, но, когда на кону стоит вопрос выживания, это отходит на второй план.

В моем случае произошел рецидив — в первый раз я заболела в 2018-м и в 2019-м вошла в устойчивую ремиссию. Тогда мне не делали пересадку костного мозга, я вылечилась только благодаря химиотерапии, но это тоже был сложный путь.

Из-за того, что долгое время у меня был низкий уровень клеток, в легких завелся плесневый грибок (аспергиллез). И если сначала в этой борьбе мне помогали антибиотики, то потом грибок капсулировался, и появилась потребность во введении нового препарата. Его было невозможно получать по ОМС, день лечения стоил 100 тыс. рублей, и мне пришлось обратиться в благотворительный фонд.

К сожалению, взрослым в фондах собирают средства с большим трудом. Поэтому до момента, пока я буквально не начала ходить по друзьям и коллегам, счетчик сбора средств стоял на отметке восемь тысяч рублей. С помощью знакомых мы смогли быстро собрать необходимую сумму, но в итоге легкое удалось спасти не полностью: мне пришлось сделать операцию по удалению половины правого легкого.

Елена Алончикова Фото: Личный архив Елены Алончиковой

Тем не менее я была очень рада, что удалось войти в устойчивую ремиссию и находиться в ней целых семь лет. Но, к сожалению, пройдя обычную проверку в этом году, мы с врачами обнаружили рецидив — 30% бластовых клеток в костном мозге. В случае рецидива уже недостаточно пройти химиотерапию, необходимо делать пересадку КМ, и сейчас я нахожусь на этом этапе жизни.

— Вы активно ведете соцсети, где делитесь своей историей болезни и рассказываете о донорстве. Скажите, что вы чувствуете, когда видите, как люди делятся вашей историей и идут сдавать кровь, чтобы вступить в регистр доноров?

— Я невероятно счастлива, что люди идут сдавать кровь и вступают в регистр!

Сейчас я действительно очень активно веду соцсети, призываю становиться донорами и много рассказываю о том, как это работает. Я считаю это очень важным и верю, что с помощью этих постов и видео смогу кому-то помочь. Я обязательно продолжу рассказывать о том, что такое рак крови, что переживают люди на этом пути и как с этим бороться.

У меня в блоге есть несколько основных смыслов, которые я стараюсь донести.

Самое важное — «поймать» рак на ранней стадии.

Очень часто мы выпиваем обезболивающее и продолжаем работать на износ, дотягивая до момента, когда сил больше не остается, а симптомы и побочные эффекты становятся очевидны. С точки зрения лейкоза это говорит о том, что бластов становится много не только в КМ, но и в крови. Именно на этом этапе мы ощущаем сильнейшую слабость и замечаем воспаленные лимфоузлы. С такой стартовой точки уже тяжело начинать лечение. Поэтому я много раз говорю о том, что нужно проводить чекапы организма как можно раньше.

Я узнала о рецидиве совершенно случайно, и мне повезло, что к этому моменту бластов в крови еще не было, мы сразу начали бороться с раком в КМ. А если бы я пришла еще раньше, то путь был бы еще легче.

Важно вступать в регистр и становиться донором костного мозга — это абсолютно безопасно для донора и может спасти жизни многим людям.

И в дополнение к этому мне иногда удается рассказать в блоге о том, что в суете дней мы нередко не замечаем, как мы на самом деле счастливы. Мы все время оглядываемся по сторонам и думаем, что есть что-то «лучшее». Но когда сталкиваешься с такими большими трудностями, ты, конечно, переосмысливаешь все.

Елена Алончикова Фото: Личный архив Елены Алончиковой

— Вы создаете проекты, которые меняют бизнес и технологии в России. Какие новые проекты планируются в 2026 году, включая юбилейный 15-й Tech Week?

— В 2026 году нас ждет серьезное развитие и несколько новых форматов. Главный фокус направлен на углубление в прикладные вертикальные треки и усиление практической составляющей. Мы планируем больше воркшопов по внедрению, хакатонов от реальных заказчиков и питчинг стартапов с инвесторами.

Особенным событием станет юбилейный, 15-й Tech Week. Мы планируем увеличить масштаб, но в то же время постараемся сохранить ту уникальную атмосферу сообщества и практической пользы, за которую нас ценят.

А уже сейчас мы разрабатываем программу однодневной конференции AI Tech Day, которую планируем провести 28 апреля 2026 года. Это самый плотный по ценности однодневный ивент в России и СНГ по практическому внедрению искусственного интеллекта, объединяющий все AI-сообщество. Мы хотим создать среду, где теория встречается с практикой, а нетворкинг встроен в саму ДНК события. За один день участники получат системную карту всех рабочих AI-инструментов 2026 года, 50+ теплых контактов и готовый план внедрения под свой бизнес. Узнают, как ИИ может повысить производительность, безопасность и масштабируемость корпоративных операций. Узнают о передовых системах на базе ИИ для оптимизации бизнес-процессов и влиянии ИИ на качество обслуживания клиентов и многое другое.

— Что бы вы сказали тем, кто сейчас читает это интервью и думает: «А вдруг именно я подойду Елене?»

— Я скажу: обязательно вступайте в регистр доноров костного мозга.

Да, я буду невероятно счастлива, если именно вы окажетесь тем самым моим донором. Но даже если вы не сможете помочь мне, то поможете кому-то другому, кто столкнулся с такой же проблемой. И это очень важно!

Сделайте самому себе такой подарок — «плюсик в карму» перед Новым годом. Это действительно очень доброе и светлое дело.