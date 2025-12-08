Продюсер объяснил отмену концерта Нурлана Сабурова в Обнинске

Концерт казахстанского комика Нурлана Сабурова в Обнинске могли отменить из-за неуместных шуток о России, заявил NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко. По его мнению, сомнительные выступления юмориста способны повлиять не только на его имидж, но и на востребованность его услуг.

На самом деле цифровой след остается надолго. Если несколько лет назад были сделаны высказывания о России или россиянах, то они, несомненно, могут вредить и сегодняшней репутации артиста, а также являться причиной отмены мероприятия [Сабурова]. Так как Россия укрепляет хорошие отношения с Казахстаном, подобный концерт и подобные выступления идут в противоречие основной позиции двух государств, — пояснил Рудченко.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Обнинске был отменен концерт Сабурова. По данным канала, причиной стали шутки юмориста о россиянах. Выступление планировалось провести в местном Доме ученых, однако за несколько дней до мероприятия выяснилось, что зданию срочно требуется ремонт крыши.