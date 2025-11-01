Третий ребенок, скандалы, мнение об СВО: как живет Нурлан Сабуров

В последнем эпизоде YouTube-шоу «Что было дальше?» Нурлан Сабуров не стал отрицать, что у него появился третий ребенок. Что известно о личной жизни артиста, в какие скандалы попадал комик, говорил ли об СВО?

Как сложилась личная жизнь Сабурова

Во время последнего выпуска «ЧБД» коллега Сабурова Эмир Кашоков начал шутить о том, что стендапер сдает свой огромный дом жене и троим детям.

Комик отреагировал на подколы смехом и не стал опровергать или подтверждать слухи. По официальной информации, у Сабурова и его супруги Дианы двое детей: дочь Мадина и сын Тагир.

В сентябре 2023 года в СМИ начали циркулировать слухи о возможном пополнении в семье известного комика. Однако официального подтверждения этой информации не последовало. Супруги стараются не раскрывать подробности личной жизни перед публикой.

За что Сабурова задерживала полиция

Сабуров прибыл в Россию 31 марта, при проверке документов в Шереметьево выяснилось, что он находился на территории страны больше 90 дней в течение календарного года. Комик не продлевал срок временного пребывания в РФ, тем самым совершив административное правонарушение по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»).

19 мая стендапер был задержан в московском аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства.

Telegram-канал «112» сообщил, что артист заплатил штраф в сумме 5000 рублей, также ему придется покинуть Россию.

«Россию ему все-таки придется покинуть и въехать, как положено. За подобное нарушение комик вполне мог лишиться права на въезд в страну на срок до пяти лет, но на этот раз пронесло», — пишет источник.

Собеседник РЕН ТВ уточнил, что Сабурову предписали покинуть Россию добровольно — речи о принудительном выдворении не идет. Юморист самостоятельно должен купить билет.

«Срок дается большой, за это время Сабуров сможет обжаловать решение. Если комик второй раз нарушит сроки миграционного учета — его могут выдворить уже принудительно», — сказал инсайдер.

Говорил ли Сабуров об СВО, в какие скандалы попадал

После начала специальной военной операции России на Украине, Сабуров долго не высказывался по этому вопросу, что вызвало недовольство у многих людей. В какой-то момент он все же решил нарушить молчание и начал шутить о политической обстановке в России и мире. В результате ему пришлось усилить меры безопасности.

В 2022 году выступление артиста обернулось скандалом из-за неудачной шутки. В мае на сцену вышла украинская активистка в платье с красными пятнами. Охранники увели ее, а комик неудачно пошутил, что у нее началась менструация.

Сабуров признался, что после этого его семья столкнулась с русофобией. Комика и его близких оскорбляли, а некоторые люди даже угрожали им.

«Началась жесткая травля. Я, конечно, понимаю боль, но ненавистью нельзя вызвать эмпатию. Когда мне пишут обидные комментарии, знаете, это не поможет», — рассказывал Сабуров.

Артист, несмотря на все события, сохранил свое остроумие и в октябре 2022 года на концерте в Алма-Ате подшутил над россиянами, которые приехали в Казахстан. Он высмеял тех, кто покинул свою страну из-за частичной мобилизации, объявленной в сентябре прошлого года.

«Весной, когда шутить у нас было не к месту, рванул в Америку. Помните, как выкручивался там, когда его заставляли высказать свою позицию по СВО? И нашим, и вашим, и споем, и спляшем. А в Алма-Ате выступает на русском для кого? Для россиян, они платят хорошо!» — пристыдила юмориста модель Мария Погребняк.

Два года назад Сабуров грубо высказался о Ксении Собчак на концерте в «Арене Балашиха» после скандальных выступлений в Америке. В своей речи стендапер использовал нецензурную лексику, как сообщал StarHit.

Сабуров не постеснялся в выражениях, когда описывал бывшую ведущую «Дома-2». Юморист так отреагировал на слова Собчак о его неподобающем поведении во время выступления в Лос-Анджелесе. Публика тогда потребовала от него высказаться об Украине.

«Легко быть крутым, когда чморишь впятером Ивлееву (Анастасия Ивлеева — блогер, телеведущая. — NEWS.ru)», — сказала тогда Собчак, имея в виду участие блогера в «ЧБД».

Сама журналистка не оставила выпад без внимания. Она предложила Сабурову «смело и жестко» высказаться по поводу спецоперации на Украине, отметив, что сравнения ее личности с лошадью давно уже не кажутся никому ни свежими, ни смешными.

«А то, [шутя] про лошадь, ты такой смелый и „острый“, а как про главное, так „у меня ипотека“», — заявила она.

