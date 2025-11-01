«Контрольная закупка», отъезд из РФ, Израиль: где сейчас Антон Привольнов

Недавно уехавший из России и обосновавшийся в Израиле бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов пожаловался, что прохожие иногда вспоминают о его участии в шоу «Контрольная закупка». Что известно о жизни Привольнова сейчас, с какими трудностями он столкнулся в Тель-Авиве?

Как сейчас живет Привольнов

Как рассказал Антон Привольнов, он повздорил с незнакомцами, которые на улице выкрикивали ему вслед слова, связанные с названием телевизионной программы «Контрольная закупка».

Привольнов напомнил, что уже более шести лет не ведет программу на Первом канале в России, но некоторые люди все еще ассоциируют его с этим телепроектом. Он также выразил разочарование по этому поводу.

Кроме этого, пишет «Царьград», у бывшего телеведущего есть бытовые проблемы. По данным журналистов, аренда даже однокомнатной квартиры в центре города обходится примерно в €3,5 тысячи, а высокие цены на такси и общественный транспорт вынуждают мужчину передвигаться пешком, что в условиях изнуряющей жары становится испытанием. Кроме того, утверждается, что он страдает из-за тараканов.

Привольнов покинул Россию в 2022 году после начала СВО. При этом он не высказывал свое мнение относительно спецоперации.

Как прославился Привольнов

Антон Привольнов родился в Москве. Получив диплом Российского института театрального искусства, он сразу отправился служить в Театр Российской Армии.

Привольнов решил развивать карьеру в сфере телевидения. Он поступил в Институт телевидения «Останкино» и рассказывал всем, что у него есть ТВ-проект. Благодаря этому он получил работу на Первом канале. Сначала он снимал небольшие сюжеты для программы «Доброе утро», а затем стал ведущим передачи «Контрольная закупка».

Привольнов проработал на Первом канале около 20 лет, после чего стал соведущим Леры Кудрявцевой в программе «Звезды сошлись». По его словам, переход на другой канал был связан с проблемами со здоровьем, которые появились в результате ранних подъемов для съемок в передаче «Доброе утро».

В сентябре 2022 года продюсер Иосиф Пригожин заменил Привольного в программе «Звезды сошлись». По словам телеведущего, его уход был связан с занятостью другим проектом.

«Будет другая передача, связанная с едой и пользой. Я буду выступать как продюсер. В этом году получил магистра медиаменеджмента. Запуск планируется в интернете. Дальше посмотрим на отклик», — сказал он.

Привольнов планировал, что продолжит сотрудничать с НТВ, и предполагал, что еще примет участие в съемках проекта «Звезды сошлись», однако в эфире больше не появлялся.

Как сложилась личная жизнь Привольнова

Антон Привольнов был женат десять лет. В 2016 году он расстался с супругой. Причиной перемен в его личной жизни стал переезд жены на работу в Санкт-Петербург. Она переехала туда вместе с их сыном, а телеведущий остался жить в Москве.

Несмотря на расставание, пара сохранила хорошие отношения ради общего сына Платона. Позднее телеведущий отказался комментировать свою личную жизнь.

«В человеке должна быть какая-то загадка. Когда он слишком правильный, то это неинтересно. Я не буду это комментировать. Пусть люди думают что хотят. Потому что, что бы я ни сказал, я никого ни в чем не сумею убедить», — заявил он.

