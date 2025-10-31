«Мажор», «Вампиры средней полосы»: 7 новых фильмов и сериалов на неделе

В кинотеатрах с 30 октября: Павел Прилучный спасает друга в Дубае, Филипп Бледный и Анастасия Исаева отправляется в экстремальное путешествие по Кавказу, звезда фильма «Терминатор» сражается с инопланетными хищниками, Анна Уколова выходит замуж за паромщика, Саша Бортич работает в подпольном покерном клубе. На платформах стартует финал «Вампиров средней полосы» и новый российско-турецкий сериал с Анной Ардовой. NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

«Мажор в Дубае»

Премьера: 30 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Павел Прилучный, Павел Чинарев, Елизавета Шакира, Анна Цуканова-Котт, Линда Лапиньш, Аслан Гучетль, Винценц Кифер, Игорь Гулаков, Рауль Мамедов, Эндрю Уинн.

Зачем смотреть: третий полнометражный фильм, продолжающий популярный сериал «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли.

Игорь Соколовский обустроился в Сочи и наслаждается спокойной жизнью с дочерью Соней. Но все меняется, когда его друг попадает в беду в Дубае — в попытке быстро разбогатеть он становится жертвой мошенников. Соколовский отправляется на помощь и вместе с друзьями оказывается втянут в международную аферу, где за внешним блеском скрываются опасные схемы и обман.

«Папины дочки. Мама вернулась»

Премьера: 30 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Филипп Бледный, Анастасия Сиваева, Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Татьяна Орлова, Ольга Волкова.

Зачем смотреть: российская комедия, продолжение популярного сериала «Папины дочки. Новые».

Семья Васильевых отправляется на долгожданный отдых в Кисловодск в надежде провести время среди кавказской природы. Однако идиллия быстро рушится — из-за череды нелепых ситуаций и неожиданного возвращения мамы Даши спокойное путешествие превращается в череду испытаний. Пока Вениамин пытается поддержать порядок, а дочери — воплотить свой план по воссоединению родителей, вся семья оказывается втянута в вихрь комичных и трогательных событий.

«Хищник: Миссия „Осирис“»

Премьера: 30 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Макс Мартини, Линда Хэмилтон, Брианна Хилдебранд, ЛаМоника Гаррет, Майкл Ирби, Линдс Эдвардс, Джарен Митчелл, Дэйв Медоуз, Джонни Баллард.

Зачем смотреть: фантастический триллер с легендарной исполнительницей роли Сары Коннор из «Терминатора».

Во время секретной операции группу американских спецназовцев похитили и перенесли на загадочный инопланетный корабль. Придя в себя, они осознают, что стали частью смертельной охоты — на борту обитают беспощадные хищники, для которых люди лишь добыча. Чтобы выжить, бойцам приходится использовать все свои навыки, приспосабливаясь к чуждой среде и пытаясь разгадать, кто и зачем втянул их в эту межзвездную ловушку.

«Паромщик»

Премьера: 30 октября.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Анна Уколова, Артем Алексеев, Наталья Бергер, Эдуард Радзюкевич, Наталия Медведева, Светлана Пермякова, Диана Деева, Юлия Сулес, Александр Марин, Александр Пашутин.

Зачем смотреть: российский комедийно-драматический фильм о взаимоотношениях жителей небольшого села.

Константиныч, паромщик из Запорожья, живет размеренной жизнью, ежедневно перевозя людей через лиман. Но в свободное время он одержим одной странной идеей — построить машину времени, чтобы вернуться в прошлое и помешать Гоголю сжечь второй том «Мертвых душ». Его попытки соединить реальность и мечту кажутся окружающим причудой, но за этим стоит искреннее стремление простого человека прикоснуться к вечности и исправить хоть что-то в истории.

«Вампиры средней полосы. Третий сезон»

Премьера: 1 ноября.

Где смотреть: Start.

В ролях: Юрий Стоянов, Анастасия Стежко, Татьяна Догилева, Ольга Медынич, Артем Ткаченко, Тимофей Кочнев, Павел Братковский, Дмитрий Миллер, Софья Шидловская, Никита Тарасов, Лаура Пицхелаури.

Зачем смотреть: финальный сезон сериала про смоленских вурдалаков с Юрием Стояновым.

В третьем сезоне над семьей деда Славы сгущаются тучи: в городе пропадают люди, и подозрение падает на них. Графиня Ольга готовится к рождению странного младенца, но пока Барановский упивается своей новой вампирской сущностью, тревожные перемены замечает лишь Жан. Среди Хранителей назревает кризис — Костик теряет контроль, а его мать замышляет собственную игру. Аннушка скрывает важный секрет от Усачева, а Влад отчаянно пытается отвлечь Бориса Феликсовича, который явно что-то задумал. Тем временем на изолированной уральской ферме зреет ответ на угрозу: те, кто живут по старым законам, больше не намерены мириться с существованием других. Грядет столкновение, где решится судьба вампиров и людей.

«Близкое счастье»

Премьера: 1 ноября.

Где смотреть: Kion.

В ролях: Алина Воскресенская, Михаил Кремер, Анна Ардова, Вадим Андреев, Ферхат Йылмаз, Огузхан Чеми, Мирай Акай, Батухан Гюльджемаль, Пелин Гериш.

Зачем смотреть: русско-турецкая мелодрама по мотивам романа «Дамское счастье» французского писателя Эмиля Золя.

Успешный бизнесмен Руслан Адамов, потерявший жену, владеет престижным торговым центром в Анталье и живет только работой и сыном. Его размеренную жизнь нарушает появление Нины — русской девушки, потерявшей дом после пожара и отчаянно ищущей работу. Руслан берет ее в свой магазин, и вскоре она предлагает смелые идеи, которые меняют бизнес к лучшему. Между ними зарождается чувство, но прошлое, страхи и обстоятельства ставят под угрозу хрупкое счастье.

«Нам покер»

Премьера: 5 ноября.

Где смотреть: Wink.

В ролях: Александра Бортич, Артем Кошман, Тимофей Елецкий, Улан Адамбаев, Петр Скворцов, Даша Верещагина, Сабина Ахмедова, Владимир Майсурадзе, Руслан Братов, Арина Нестерова.

Зачем смотреть: криминальная комедия от создателей комедий «Кухня. Война за отель» и «Тетя Марта».

Трое друзей — Витя, Ега и Бек — живут в одной квартире и однажды решают превратить ее в импровизированный покерный клуб. Все идет гладко, пока за стол не садится сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями, предлагающий им сомнительное «партнерство». Чтобы избежать тюрьмы, друзья идут на риск — и случайное увлечение превращается в опасный бизнес. Из тесной квартиры рождается подпольная империя, где каждый выигрыш может обернуться крахом.

Читайте также:

Суды за сына, помощь участникам СВО, Брутян: как живет Павел Прилучный

У вдовы Александра Абдулова появился новый избранник

«Папины дочки», мечты о детях, мнение об СВО: как живет Филипп Бледный

Супруга Игоря Николаева заразилась неизвестным вирусом в Китае

Слухи о разводе, травма руки, скандал в Шереметьево: как живет Анна Уколова