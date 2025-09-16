Ботокс, пластика или филлеры? Что мог делать Прилучный с лицом

Актер Павел Прилучный считается одним из самых востребованных артистов в России. В конце октября 2025-го выходит фильм «Мажор в Дубае», где он сыграл одну из главных ролей. В соцсетях последнее время активно обсуждают внешность Прилучного, подозревая его в использовании филлеров и ботокса. Делал ли Прилучный какие-либо инъекции — в материале NEWS.ru.

Какие пластические операции делал Павел Прилучный

В первом сезоне сериала «Мажор» зрители заметили, что уши актера стали плотнее прилегать к голове, чем это было в проекте «Закрытая школа». Как рассказал стилист Александр Рогов на YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан», Прилучному сделали отопластику.

В 2020 году, по сообщениям СМИ, актер подрался в одном из ночных клубов Калининграда. Его сильно избили, был задет лицевой нерв, диагностирован перелом лицевой кости и вывих челюсти. Прилучного госпитализировали в одну из московских клиник.

Павел показал фото в соцсетях после операции. Тогда многие не узнали актера, писали, что он кардинально изменился внешне. Позже Павел признался, что после травмы перенес несколько операций.

«Я перенес две сложные операции на лице. Сейчас у меня там стоят шесть пластин. Теперь они плохо заметны. Чудеса нашей медицины позволяют сделать так, что спустя почти год я более-менее восстановился. А потом, когда все зажило, у меня обнаружили три кисты, надо было срочно их удалять. Это было прямо под Новый год. У меня онемела левая часть лица из-за травмы. Очень рад, что это прошло», — рассказал Прилучный StarHit.

Что может делать Павел Прилучный с лицом

Косметолог-эстетист, косметический разработчик, косметолог в косметологическом центре «Киян Бьюти» Элина Капитонова высказала мнение в разговоре с NEWS.ru, что Прилучный ухаживает за лицом. Как она предположила, Павел делает увлажняющие и очищающие процедуры, но не использует ботокс, чтобы сохранить мимику.

Павел Прилучный с сыном Тимофеем и супругой Зепюр Брутян Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Наличие мимических морщин или заломов свидетельствует о том, что он не делает инъекции ботокса. Мимическая активность нужна актеру, потому что это часть профессии — передавать эмоции, работать лицом. У него точно не затронут ни лоб, ни зона круговой мышцы глаз, область межбровья. При этом кожа актера выглядит достаточно ухоженной и плотной, это означает, что он делает процедуры, направленные на такой результат, — увлажняющие, очищающие», — утверждает косметолог.

Капитонова не видит наличия филлеров в верхней трети лица актера. Она утверждает, что массивность, на которую многие обратили внимание, может быть вызвана, например, отеками, которые появляются на фоне недосыпов, усталости. Также косметолог сказала, что у Павла есть выраженные носогубные складки, не тронутые инъекциями.

Косметолог считает, что нижняя треть лица у Прилучного изменилась. Судя по последним видео и фото, ему могли сделать более четкий подбородок или так называемые углы Джоли с помощью филлеров.

«Лицо стало графичное, более мужественное, и, скорее всего, здесь сделана коррекция нижней трети лица по определенным точкам. Такая контурная пластика называется „углы Джоли“, для мужчин — full face for men. По сути, просто коррекция с помощью инъекций филлеров. Но в данном случае, если судить по результату, внешности актера это пошло на пользу», — сказала эксперт.

