27 августа 2025 в 21:01

Прилучный тремя словами поздравил Муцениеце со свадьбой

Фото: NEWS.ru

Актер Павел Прилучный поздравил бывшую супругу Агату Муцениеце со свадьбой и пожелал им с музыкантом Петром Дрангой любви, передает корреспондент NEWS.ru. Звезда фильма «Мажор» присутствовал на премьере KION «Виноград» в «Зеленом театре» с нынешней женой Зепюр Брутян.

Совет да любовь, — отметил актер.

Муцениеце была замужем за Прилучным. В 2013 году у них родился сын Тимофей, а в 2016 году — дочь Мия. Супруги развелись в 2020 году.

В июне текущего года латвийская актриса подтвердила свою беременность от Дранги. В социальных сетях она опубликовала серию фотографий в сером трикотажном платье, которое подчеркивало ее живот.

Актриса устроила торжество 25 августа, в день годовщины свадьбы Прилучного и Брутян (они отмечали три года со дня бракосочетания). В Сети сразу начали строить теории заговора, говорили, что Муцениеце выбрала эту дату неслучайно. В частности, поклонники звезды назвали торжество актрисы и аккордеониста свадьбой мести. Пышное торжество состоялось в одном из столичных ресторанов.

