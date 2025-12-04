Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 16:11

Прилучный подал жалобу в суд по делу с бывшей женой

Прилучный подал жалобу на процессуальные нарушения в ходе суда с Муцениеце

Павел Прилучный Павел Прилучный Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Актер Павел Прилучный обратился в суд с жалобой по делу с бывшей женой Агатой Муцениеце о месте жительства их сына, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на адвоката артиста. Как пояснила защитник, иск связан с процессуальными нарушениями во время предыдущего слушания.

По словам представителя Прилучного, актер не оспаривает решение суда о том, что их с Муцениеце общий ребенок Тимофей должен проживать с матерью. Адвокат подчеркнула, что актер полностью согласен с этим вердиктом, вынесенным в пользу бывшей жены.

Прежде мальчик некоторое время жил с отцом, предположительно из-за временных разногласий с матерью. Сейчас, как отмечает адвокат, все конфликты между сыном и Муцениеце улажены, и они восстановили нормальные отношения. При этом сами бывшие супруги больше не общаются друг с другом, пишут авторы.

Ранее сообщалось, что Муцениеце посетила МФЦ и оформила документы, сменив девичью фамилию на фамилию мужа — музыканта Петра Дранги. Вместе с актрисой в МФЦ ходила блогер Александра Рей. Муцениеце и Дранга поженились 25 августа и устроили по этому случаю пышное торжество в одном из ресторанов Москвы.

До этого Прилучный поздравил Муцениеце со свадьбой и пожелал им с Дрангой любви. Актриса устроила торжество в день годовщины свадьбы Прилучного и Зепюр Брутян — они отмечали три года со дня бракосочетания.

Россия
актеры
суды
Павел Прилучный
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Снялось подразделение»: в ВСУ пожаловались на ситуацию под Гуляйполем
«Достойных пока нет»: Корстин о принятии новых команд в Единую лигу ВТБ
ВСУ обвинили в постоянном терроре освобожденных территорий под Харьковом
В Россотрудничестве оценили авторитет RT на внешнем рынке
«Его устранят»: в Совфеде спрогнозировали конец карьеры Зеленского
Раскрыто главное разочарование Зеленского в отмене переговоров с Уиткоффом
В России появятся монеты с «Фиксиками»
Психиатр объяснил, о чем говорит внешний вид Уиткоффа на встрече с Путиным
Радио Рекорд проведет «Супердискотеку 90-х» в Москве
Сомнолог раскрыл, как легче просыпаться ранним утром в зимний период
Земляне увидят солнечный парад планет впервые с 2019 года
В Госдуме рассказали, почему вся Новороссия должна быть в составе России
Дрон ВСУ ударил по российской больнице, есть пострадавший
«Будем прославлять Россию»: тренер самбистов о возвращении флага на стартах
«Радио Судного дня» вышло в эфир второй раз за день с загадочным словом
В драматическом театре имени Пушкина пройдут лекции о сценических костюмах
Испугалась «отмены»? Долина решила объясниться за скандал с квартирой
Прилучный подал жалобу в суд по делу с бывшей женой
Могерини приняла неожиданное решение на фоне коррупционного скандала
Зеленский выкупил особняк американского актера-насильника
Дальше
Самое популярное
Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря
Россия

Освобожденный Волчанск и французские ЧВК: новости СВО на вечер 2 декабря

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому
Общество

В магазине стоит бешеных денег: повторяем дома трендовую закуску из перчиков и творожного сыра. Вкуснятина на хлеб к вину и игристому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.