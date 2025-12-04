Прилучный подал жалобу в суд по делу с бывшей женой Прилучный подал жалобу на процессуальные нарушения в ходе суда с Муцениеце

Актер Павел Прилучный обратился в суд с жалобой по делу с бывшей женой Агатой Муцениеце о месте жительства их сына, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на адвоката артиста. Как пояснила защитник, иск связан с процессуальными нарушениями во время предыдущего слушания.

По словам представителя Прилучного, актер не оспаривает решение суда о том, что их с Муцениеце общий ребенок Тимофей должен проживать с матерью. Адвокат подчеркнула, что актер полностью согласен с этим вердиктом, вынесенным в пользу бывшей жены.

Прежде мальчик некоторое время жил с отцом, предположительно из-за временных разногласий с матерью. Сейчас, как отмечает адвокат, все конфликты между сыном и Муцениеце улажены, и они восстановили нормальные отношения. При этом сами бывшие супруги больше не общаются друг с другом, пишут авторы.

Ранее сообщалось, что Муцениеце посетила МФЦ и оформила документы, сменив девичью фамилию на фамилию мужа — музыканта Петра Дранги. Вместе с актрисой в МФЦ ходила блогер Александра Рей. Муцениеце и Дранга поженились 25 августа и устроили по этому случаю пышное торжество в одном из ресторанов Москвы.

До этого Прилучный поздравил Муцениеце со свадьбой и пожелал им с Дрангой любви. Актриса устроила торжество в день годовщины свадьбы Прилучного и Зепюр Брутян — они отмечали три года со дня бракосочетания.