«Я теперь Дранга»: беременная Муцениеце сменила фамилию

Актриса Агата Муцениеце, несмотря на беременность, спешно посетила МФЦ и оформила документы, сменив девичью фамилию на фамилию мужа, пишет Teleprogramma.pro. Свадьба с музыкантом Петром Дрангой состоялась в августе.

Агата в личном блоге также сразу же сменила фамилию. Теперь она получила на руки документы. Судя по публикациям в социальных сетях, вместе с ней в МФЦ ходила блогер Александра Рей. Актриса пообещала помочь подруге, когда ей придется менять фамилию после замужества.

Ранее Муцениеце посетила салон красоты перед премьерой спектакля, где участвует ее супруг аккордеонист Петр Дранга. На кадрах, которые звезда опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), ей мыли волосы, делали укладку и вечерний макияж.

Муцениеце и Дранга поженились 25 августа и устроили по этому случаю пышное торжество. Праздник состоялся в одном из столичных ресторанов. Пара официально не объявляла о дате свадьбы. Торжество прошло тайно, в кругу самых близких. К алтарю Муцениеце вел тесть Юрий, а кольца нес сын актрисы от первого брака Тимофей.





