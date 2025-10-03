Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 04:51

«Я теперь Дранга»: беременная Муцениеце сменила фамилию

Беременная актриса Агата Муцениеце взяла фамилию мужа незадолго до родов

Петр Дранга и Агата Муцениеце Петр Дранга и Агата Муцениеце Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Актриса Агата Муцениеце, несмотря на беременность, спешно посетила МФЦ и оформила документы, сменив девичью фамилию на фамилию мужа, пишет Teleprogramma.pro. Свадьба с музыкантом Петром Дрангой состоялась в августе.

Агата в личном блоге также сразу же сменила фамилию. Теперь она получила на руки документы. Судя по публикациям в социальных сетях, вместе с ней в МФЦ ходила блогер Александра Рей. Актриса пообещала помочь подруге, когда ей придется менять фамилию после замужества.

Ранее Муцениеце посетила салон красоты перед премьерой спектакля, где участвует ее супруг аккордеонист Петр Дранга. На кадрах, которые звезда опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), ей мыли волосы, делали укладку и вечерний макияж.

Муцениеце и Дранга поженились 25 августа и устроили по этому случаю пышное торжество. Праздник состоялся в одном из столичных ресторанов. Пара официально не объявляла о дате свадьбы. Торжество прошло тайно, в кругу самых близких. К алтарю Муцениеце вел тесть Юрий, а кольца нес сын актрисы от первого брака Тимофей.



МФЦ
шоу-бизнес
Агата Муцениеце
беременность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мюнхенский аэропорт приостановил полеты из-за тревожных сообщений
Заготовка на зиму по-татарски: готовим баклажаны «Татарская песнь»
От НЛО до краха США: 10 главных пророчеств Ванги, которые еще не сбылись
Родителям перечислили страны для отдыха с детьми на осенних каникулах
«Принес свою руку»: боец ВС России шокировал врачей на передовой
«Актер с пустой головой»: Маск дал характеристику Стармеру
Иск на 17 млн, скандал из-за слов об Арзамасовой: как живет Илья Авербух
Теплый рекорд установился на территории Владивостока
Биолог раскрыла, чем опасно проживание в квартире во время ремонта
«Незаметные» норвежские солдаты потерялись у границы с Россией
Скандал из-за наследства. Родственники Талызиной разругались из-за картин
Ветеринар рассказал, как отучить котенка от вредных привычек
«Я теперь Дранга»: беременная Муцениеце сменила фамилию
Задержание шедшего из РФ танкера спровоцировал «шабаш» в ЕС
На Западе усомнились в передаче Украине ракет Tomahawk
Дачникам рассказали, какие плодовые деревья нужно сажать в октябре
Стало известно, кто находился в попавшем под удар ресторане на Украине
Энергетик оценил перспективы роста цен на топливо в России
Зря смеетесь, все в группе риска: ликбез от врача, как не заболеть гонореей
Тяжелая болезнь, смерть жениха, новые роли: где сейчас Анастасия Мельникова
Дальше
Самое популярное
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Европа

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ

Собаки сорвали планы ВСУ, ликвидация наемника: новости СВО к утру 1 октября
Регионы

Собаки сорвали планы ВСУ, ликвидация наемника: новости СВО к утру 1 октября

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.