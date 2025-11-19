В России разработают рейтинг по количеству мер поддержки для участников СВО

В Министерство обороны РФ запустят рейтинг регионов по количеству мер поддержки для участников СВО, предоставляемые через МФЦ и цифровые сервисы, сообщили NEWS.ru в ведомстве. Отмечается, что соответствующее поручение на межведомственном совещании дал глава Минобороны Андрей Белоусов.

Я даю поручение разработать рейтинг регионов по количеству мер поддержки, а также участию администрации субъектов в обеспечении доведения этих мер до получателей через цифровые сервисы и МФЦ, — заявил министр.

Белоусов напомнил, что льготы для бойцов предоставляются субъектами Российской Федерации. Количество введенных мер может свидетельствовать о том, насколько высокую поддержку ветеранам оказывает конкретный регион, добавил он.

Ранее московская прокуратура сообщила о систематическом контроле за соблюдением прав участников СВО и их семей. Сотрудники ведомства проводят личные приемы, оказывают юридическую поддержку, помогают в получении документов и решении бытовых вопросов.

Также стало известно, что ветераны СВО могут получить право на неоплачиваемый отпуск. Правительство подготовило проект, согласно которому они смогут брать за свой счет до 35 календарных дней в году.