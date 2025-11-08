Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 19:05

Раскрыто, кто следит за соблюдением прав бойцов СВО в Москве

Прокуроры Москвы оказывают правовую помощь участникам СВО

Прокуратура города Москвы Прокуратура города Москвы Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московская прокуратура осуществляет систематический контроль за соблюдением прав участников специальной военной операции и их близких, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного органа. Сотрудники ведомства проводят личные консультации, оказывают юридическую поддержку и содействуют решению административных и бытовых вопросов российских военных.

Прокуроры проводят личные приемы военнослужащих, в том числе в ГБУ «Единый центр поддержки», оказывают правовую помощь, содействие в реализации мер поддержки, получении необходимых документов либо восстановлении утраченных, с участием заинтересованных ведомств помогают в решении бытовых вопросов и, конечно, реагируют на нарушения прав, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что ежемесячная денежная выплата для военнослужащих-контрактников будет распространена на лиц, выполняющих задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации. Документ приобретает юридическую силу с момента его официального подписания.

Кроме того, ветераны специальной военной операции, оставшиеся без занятости или находящиеся в ее поиске после завершения службы, имеют возможность заключить социальный контракт. Государственная поддержка предоставляется в форме социального обслуживания или денежных перечислений.

Москва
СВО
прокуратура
права
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сбежавшего с $400 тыс. украинского полицейского поймали в лесу с палаткой
Рудковская раскрыла диагноз Гном Гномыча
«Букины», слова о Москве, воспитание детей: как живет актер Павел Савинков
Украинский суд арестовал комбата, чьи военные погибли во время награждения
В российском регионе рыси стали нападать на кошек и собак
Власти Литвы признали неспособность МВД бороться с воздушными шарами
Лучший рецепт креветок! Готовим в кляре за 20 минут
Малолетнего пособника террористов арестовали в российском городе
Военэксперт предсказал участь Зеленского в случае побега
Автобус выехал на тротуар и протаранил толпу
Российский военный рассказал, как уничтожили Leopard для Путина
Провинциальный бизнесмен потребовал, чтобы Гордон снес свою беседку
На Украине нашли, через кого заполучить американский СПГ
От Костика до «Гоголя»: фото самых ярких ролей юбиляра Олега Меньшикова
Паспорт РФ, замужество, помощь украинцам: как живет певица Ани Лорак
Российский скульптор «ожил» в комментариях под сообщением о своей смерти
Зеленскому посоветовали приготовить отчет о трате средств
Раскрыто, кто следит за соблюдением прав бойцов СВО в Москве
В Копейске скончался почетный гражданин и бизнесмен
Появилось видео последних секунд полета Ка-226 перед падением в Дагестане
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.