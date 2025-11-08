Раскрыто, кто следит за соблюдением прав бойцов СВО в Москве

Московская прокуратура осуществляет систематический контроль за соблюдением прав участников специальной военной операции и их близких, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного органа. Сотрудники ведомства проводят личные консультации, оказывают юридическую поддержку и содействуют решению административных и бытовых вопросов российских военных.

Прокуроры проводят личные приемы военнослужащих, в том числе в ГБУ «Единый центр поддержки», оказывают правовую помощь, содействие в реализации мер поддержки, получении необходимых документов либо восстановлении утраченных, с участием заинтересованных ведомств помогают в решении бытовых вопросов и, конечно, реагируют на нарушения прав, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что ежемесячная денежная выплата для военнослужащих-контрактников будет распространена на лиц, выполняющих задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации. Документ приобретает юридическую силу с момента его официального подписания.

Кроме того, ветераны специальной военной операции, оставшиеся без занятости или находящиеся в ее поиске после завершения службы, имеют возможность заключить социальный контракт. Государственная поддержка предоставляется в форме социального обслуживания или денежных перечислений.