05 ноября 2025 в 18:51

Путин расширил список военных, которым положены ежемесячные выплаты

Выполняющие задачи по отражению вторжения начнут получать ежемесячные выплаты

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Военные, которые выполняют задачи по отражению вооруженного вторжения в РФ, начнут получать ежемесячную выплату. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Речь идет о бойцах, которые служат по контракту.

Выплата распространится на тех, кто отражает вторжение на госгранице и прилегающих к зоне проведения СВО регионах. Также в рамках указа правительство РФ обязано привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с документом. Мера вступает в силу со дня подписания указа. Действие документа распространяется на правоотношения, которые работают с 6 августа 2024 года.

Ранее суд помог жене погибшего бойца СВО из Свердловской области получить выплату в размере 1,5 млн рублей. Средства предназначались ребенку военного. Социальные органы отказались давать средства из-за пропуска 12-месячного периода, отведенного для подачи прошения с момента смерти.

Перед ноябрьскими праздниками Соцфонд России досрочно перечислил пенсии и социальные пособия примерно 17 млн граждан. Выплаты обычно приходятся на первые числа месяца, но поступили раньше.

ВС РФ
Владимир Путин
указы
выплаты
