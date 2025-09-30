В Госдуме рассказали, как изменится жизнь россиян с 1 октября

В Госдуме рассказали, как изменится жизнь россиян с 1 октября Володин: с 1 октября появятся новые меры поддержки участников СВО

С 1 октября появятся новые меры поддержки участников специальной военной операции, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин с своем канале в Max. Также он рассказал и о других законодательных изменениях. Среди них — возможность для самозанятых и малого бизнеса оформить кредитные каникулы.

Усиливается защита трудовых прав военнослужащих — после окончания службы они смогут взять необходимое время для восстановления без риска потерять рабочее место, — отметил Володин.

Он также рассказал, что добровольцам предоставят шанс получать воинские звания без прохождения сборов. Кроем того, оклад военнослужащих увеличат на 7,6%. Одновременно вырастут и пенсии военных пенсионеров, подытожил Володин.

Ранее в Минтруде сообщили, что с 2026 года в России увеличатся максимальные размеры страховых пособий. Выплаты по беременности и родам составят до 955,8 тысячи рублей, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет — до 83 тысяч рублей в месяц. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности превысит 207 тысяч рублей ежемесячно.