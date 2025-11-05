Суд помог жене погибшего на СВО бойца получить выплату в 1,5 млн рублей Ребенок погибшего на СВО уральца получил выплату в 1,5 млн рублей через суд

Ребенок погибшего на СВО бойца из Свердловской области получил выплату в 1,5 млн через суд, передает URA.RU со ссылкой на прокуратуру. По данным ведомства, социальные органы отказали в предоставлении разовой выплаты из-за пропуска 12-месячного периода, отведенного для подачи заявления с момента смерти.

Управлением социальной политики принято решение об отказе в назначении единовременной выплаты в связи с пропуском установленного для обращения 12-месячного срока с момента гибели участника спецоперации, — сказано в сообщении.

