05 ноября 2025 в 10:29

Суд помог жене погибшего на СВО бойца получить выплату в 1,5 млн рублей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ребенок погибшего на СВО бойца из Свердловской области получил выплату в 1,5 млн через суд, передает URA.RU со ссылкой на прокуратуру. По данным ведомства, социальные органы отказали в предоставлении разовой выплаты из-за пропуска 12-месячного периода, отведенного для подачи заявления с момента смерти.

Управлением социальной политики принято решение об отказе в назначении единовременной выплаты в связи с пропуском установленного для обращения 12-месячного срока с момента гибели участника спецоперации, — сказано в сообщении.

Ранее мать бойца СВО рассказала о его тайных похоронах на мусульманском кладбище. По ее словам, она столкнулась с угрозами при попытке присутствовать на погребении собственного сына. Также мать погибшего солдата уточнила, что тело было передано третьим лицам под предлогом якобы принятия им ислама.

Также сообщалось, что жительница Ростова-на-Дону забеременела от мужа после его смерти в зоне проведения спецоперации и родила дочь, которую назвала Соней. Это стало возможным благодаря замороженному биоматериалу супруга.

СВО
погибшие
выплаты
суды
дети
