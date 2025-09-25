Мать бойца СВО рассказала о его тайных похоронах на мусульманском кладбище Мать бойца СВО рассказала об угрозах при попытке найти могилу сына в Нытве

Родители погибшего участника специальной военной операции столкнулись с угрозами при попытке присутствовать на похоронах собственного сына, сообщила мать бойца изданию «Регнум». Инцидент произошел у мечети в городе Нытве Пермского края, куда было доставлено тело военнослужащего.

По словам женщины, тело ее сына Виктора Чеснокова, погибшего при освобождении Суджи, было передано третьим лицам под предлогом его якобы принятия ислама. Инициатором передачи выступила 65-летняя москвичка, назвавшаяся гражданской женой 25-летнего бойца, однако официальных доказательств брака представлено не было.

Родителям стало известно о месте похорон лишь за несколько минут до церемонии из сообщения военкомата. На входе в мечеть их встретил агрессивно настроенный мужчина, который отказался пускать их внутрь и сообщать место погребения, а также грубо обошелся с представителями военкомата по телефону.

В результате похороны прошли без участия родственников и без положенных почестей. Могилу на окраине мусульманского участка кладбища родителям помогли отыскать местные жители, однако захоронение до сих пор остается неухоженным, без памятника или креста. Администрация района на протяжении четырех месяцев не выполняет обещаний по благоустройству места погребения.

