Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 16:14

Мать бойца СВО рассказала о его тайных похоронах на мусульманском кладбище

Мать бойца СВО рассказала об угрозах при попытке найти могилу сына в Нытве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Родители погибшего участника специальной военной операции столкнулись с угрозами при попытке присутствовать на похоронах собственного сына, сообщила мать бойца изданию «Регнум». Инцидент произошел у мечети в городе Нытве Пермского края, куда было доставлено тело военнослужащего.

По словам женщины, тело ее сына Виктора Чеснокова, погибшего при освобождении Суджи, было передано третьим лицам под предлогом его якобы принятия ислама. Инициатором передачи выступила 65-летняя москвичка, назвавшаяся гражданской женой 25-летнего бойца, однако официальных доказательств брака представлено не было.

Родителям стало известно о месте похорон лишь за несколько минут до церемонии из сообщения военкомата. На входе в мечеть их встретил агрессивно настроенный мужчина, который отказался пускать их внутрь и сообщать место погребения, а также грубо обошелся с представителями военкомата по телефону.

В результате похороны прошли без участия родственников и без положенных почестей. Могилу на окраине мусульманского участка кладбища родителям помогли отыскать местные жители, однако захоронение до сих пор остается неухоженным, без памятника или креста. Администрация района на протяжении четырех месяцев не выполняет обещаний по благоустройству места погребения.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области произошел акт вандализма на могиле военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции. По словам вдовы, неизвестные осквернили место захоронения и похитили песок, который был заготовлен для установки памятника. Инцидент произошел в присутствии матери военнослужащего.

Россия
Пермский край
участники СВО
захоронения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовалась из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас — получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.