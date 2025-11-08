Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 ноября 2025 в 04:11

При атаке ВСУ на Саратов пострадал человек

Бусаргин: один человек пострадал при атаке ВСУ на Саратов

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

При атаке ВСУ на Саратовскую область пострадал, предварительно, один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин. По его словам, на месте работают экстренные службы.

Есть повреждения в жилом секторе в Саратове. Предварительно пострадал один человек. На месте работают все необходимые экстренные службы, — указал он.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночном небе над Саратовской областью прозвучало около 10 взрывов. По предварительным данным канала, это была попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов, системы противовоздушной обороны перехватили и сбили несколько воздушных целей.

До этого силы ПВО Минобороны России успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников на энергообъекты Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Согласно предварительным данным, разрушений жилых зданий и человеческих жертв в результате инцидента не зафиксировано.

Тем временем силы ПВО России сбили шесть украинских беспилотников. Дроны были перехвачены над Брянской, Курской и Белгородской областями.

