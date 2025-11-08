В Волгоградской области отразили массированную атаку БПЛА

Силы ПВО Минобороны России успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников на энергообъекты Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале местной администрации. Согласно предварительным данным, разрушений жилых зданий и человеческих жертв в результате инцидента не зафиксировано.

Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты

энергетической инфраструктуры Волгоградской области, — сказано в публикации.

Губернатор отметил, что все воздушные цели были своевременно уничтожены в небе над регионом. Специализированные ремонтные службы в настоящий момент занимаются восстановлением электроснабжения в населенных пунктах Киквидзенского, Урюпинского, Новониколаевского и Новоанинского районов.

Ранее что силы ПВО России сбили шесть украинских беспилотников в период с 14:00 до 17:00 по московскому времени, сообщили в Минобороны. Дроны были перехвачены над Брянской, Курской и Белгородской областями.

До этого Хинштейн сообщил, что в результате атаки дрона на движущийся автомобиль в селе Октябрьском Рыльского района был ранен ребенок. Мальчик 12 лет получил мелкие осколочные ранения и контузию. По словам губернатора, мальчик находится под присмотром медиков. Он осудил «подлые атаки» ВСУ и заявил, что им не может быть никакого оправдания, особенно когда от этого страдают дети.