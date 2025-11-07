Средства ПВО России сбили шесть украинских беспилотников за три часа Минобороны России сообщило о перехвате шести БПЛА Украины

Силы ПВО России сбили шесть украинских беспилотников в период с 14:00 до 17:00 по московскому времени, сообщили в Минобороны РФ. Дроны были перехвачены над Брянской, Курской и Белгородской областями.

7 ноября в период с 14:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 6 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 3 БПЛА — над территорией Курской области, 2 БПЛА — над территорией Белгородской области и 1 БПЛА — над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки дрона на движущийся автомобиль в селе Октябрьском Рыльского района был ранен ребенок. Мальчик 12 лет получил мелкие осколочные ранения и контузию. По словам губернатора, мальчик находится под присмотром медиков. Он осудил «подлые атаки» ВСУ и заявил, что им не может быть никакого оправдания, особенно когда от этого страдают дети.

До этого стало известно об ударах ВСУ по трем муниципалитетам в Белгородской области: Грайворонскому, Шебекинскому и Волоконовскому. В результате атак пострадали люди, повреждены объекты инфраструктуры. В частности, в хуторе Масычево беспилотник атаковал автомобиль, водитель получил баротравму и обратился в больницу.