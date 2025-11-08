Росавиация сообщила об ограничениях в одном аэропорту Росавиация: в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты

В саратовском аэропорту Гагарин введены временные ограничения, сообщил в Telegram пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Он отметил, что воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Нижний Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко.

Ранее в аэропорту Шереметьево актриса Анна Уколова получила травму. По информации Mash, артистка вышла из самолета в состоянии алкогольного опьянения, вела себя агрессивно и едва держалась на ногах. Очевидцы рассказали, что она громко кричала и конфликтовала с людьми.

До этого не менее 15 пассажиров Airbus 320 доставили в больницу. Самолет авиакомпании JetBlue совершил вынужденную посадку в США после попадания в зону сильной турбулентности. Инцидент произошел с самолетом, который выполнял рейс из мексиканского Канкуна в Ньюарк, штат Нью-Джерси.

Кроме того, телеведущая Лариса Гузеева устроила скандал в аэропорту Тбилиси из-за мест в бизнес-классе. По информации источника, звезда шоу «Давай поженимся!» прибыла в аэропорт на микроавтобусе Mercedes. Вместе с ней были дочь и маленький внук.