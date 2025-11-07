Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 13:45

Гузеева устроила скандал в аэропорту Тбилиси

Mash: Гузеева устроила скандал в аэропорту Тбилиси из-за мест в бизнес-классе

Лариса Гузеева Лариса Гузеева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что телеведущая Лариса Гузеева устроила скандал в аэропорту Тбилиси из-за мест в бизнес-классе. По его информации, звезда шоу «Давай поженимся» прибыла в аэропорт на микроавтобусе Mercedes. Вместе с ней были дочь и маленький внук.

По сведениям источника, на стойке регистрации выяснилось, что места в бизнес-классе оказались заняты. Как пишет канал, это не устроило Гузееву, и она устроила разборки. В материале сказано, что телеведущая выругалась и пошла на посадку. По словам очевидцев, ей все-таки предоставили кресло в бизнес-классе, но не то, которое она изначально хотела.

Ранее в аэропорту Шереметьево актриса Анна Уколова получила травму. По информации Mash, артистка вышла из самолета в состоянии алкогольного опьянения, вела себя агрессивно и едва держалась на ногах. Очевидцы рассказали, что она громко кричала и конфликтовала с людьми.

До этого российский теннисист Даниил Медведев разбил ракетку после того, как проиграл в первом круге Открытого чемпионата. Теннисист после проигрыша не сразу покинул корт, а еще несколько минут просидел в кресле. На эмоциях он взял в руки спортивный инвентарь и ударил им по скамейке.

